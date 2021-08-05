Республика Казахстан занимает очень большую территорию. Ее просторы раскинулись от берегов Каспийского моря до полноводного Иртыша и от петропавловских просторов до подножий хребта Заилийского Алатау. И в любом уголке страны любознательный турист найдет для себя много интересного, связанного как с многовековой историей края, его культурой и традициями, так и с неимоверной красотой разнообразных живописных природных пейзажей.

Как лучше путешествовать

Посетить различные города республики и ее самые заповедные уголки стало гораздо проще, благодаря первому лоукосту в Казахстане - авиакомпании Flyarystan. Компания была специально создана для недорогой и комфортной доставки авиапассажиров по всем основным направлениям страны. К примеру, приобрести авиабилеты в Костанай теперь можно по очень доступной цене, как и на все остальные направления. И для того чтобы погостить в каком-то городе, теперь не нужно долго ехать в душном автобусе или поезде. К услугам пассажиров комфортабельные авиалайнеры Airbus А320. Политика ценообразования компании построена таким образом, что человек платит только за сам перелет, а все остальное он оплачивает только по желанию. Для экономии средств желаемые дополнительные услуги стоит оплатить на этапе бронирования.

Как приобрести билет

Необходимо зайти на сайт компании и в поисковике указать города отправления и назначения, дату вылета и количество мест. И система выдаст оптимальные варианты. Дополнительно можно заказать следующие услуги:

60 кг багажа;

дополнительные 5+ кг к бесплатной ручной клади;

удобное место на борту, к примеру, с дополнительным пространством для ног;

безочередную посадку в самолет;

питание в полете, напитки, алкоголь и другое. Куда летает лоукост

С помощью Flyarystan можно посетить многие города республики, перечислим только некоторые из них:

Нур-Султан – столица Казахтана, красивый город с современной архитектурой, а неподалеку находится горд-курорт Боровое со знаменитым озером;

Алматы – красивейший мегаполис в предгорьях Заилийского Алатау, с богатой историей и уникальными историческими памятниками. А урочище Медео и горнолыжная база Чимбулак очаруют любителей природы;

Туркестан, Шимкент и Кызылорда не оставят равнодушными любителей Древнего Востока.

Благодаря первому лоукосту перелеты по городам Казахстана стали доступны для любого человека.

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