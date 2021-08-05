Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Республика Казахстан занимает очень большую территорию. Ее просторы раскинулись от берегов Каспийского моря до полноводного Иртыша и от петропавловских просторов до подножий хребта Заилийского Алатау. И в любом уголке страны любознательный турист найдет для себя много интересного, связанного как с многовековой историей края, его культурой и традициями, так и с неимоверной красотой разнообразных живописных природных пейзажей.
Как лучше путешествовать
Посетить различные города республики и ее самые заповедные уголки стало гораздо проще, благодаря первому лоукосту в Казахстане - авиакомпании Flyarystan. Компания была специально создана для недорогой и комфортной доставки авиапассажиров по всем основным направлениям страны. К примеру, приобрести авиабилеты в Костанай теперь можно по очень доступной цене, как и на все остальные направления. И для того чтобы погостить в каком-то городе, теперь не нужно долго ехать в душном автобусе или поезде. К услугам пассажиров комфортабельные авиалайнеры Airbus А320. Политика ценообразования компании построена таким образом, что человек платит только за сам перелет, а все остальное он оплачивает только по желанию. Для экономии средств желаемые дополнительные услуги стоит оплатить на этапе бронирования.
Как приобрести билет
Необходимо зайти на сайт компании и в поисковике указать города отправления и назначения, дату вылета и количество мест. И система выдаст оптимальные варианты. Дополнительно можно заказать следующие услуги:
-
60 кг багажа;
-
дополнительные 5+ кг к бесплатной ручной клади;
-
удобное место на борту, к примеру, с дополнительным пространством для ног;
-
безочередную посадку в самолет;
-
питание в полете, напитки, алкоголь и другое.
Куда летает лоукост
С помощью Flyarystan можно посетить многие города республики, перечислим только некоторые из них:
-
Нур-Султан – столица Казахтана, красивый город с современной архитектурой, а неподалеку находится горд-курорт Боровое со знаменитым озером;
-
Алматы – красивейший мегаполис в предгорьях Заилийского Алатау, с богатой историей и уникальными историческими памятниками. А урочище Медео и горнолыжная база Чимбулак очаруют любителей природы;
-
Туркестан, Шимкент и Кызылорда не оставят равнодушными любителей Древнего Востока.
Благодаря первому лоукосту перелеты по городам Казахстана стали доступны для любого человека.
На правах рекламы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.