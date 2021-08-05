В среду, 4 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 279 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,3%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. С 31 июля темп прироста сохранялся на уровне 1,2%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 97, г. Рудный – 53, г. Аркалык – 20, Аулиекольский район – 19, г. Лисаковск – 16, г. Житикара и район им. Б. Майлина – 13, Алтынсаринский и Мендыкаринский районы – 11, Федоровский район – 10, Костанайский район – 8, Жангельдинский район – 5, Узункольский район – 3.

236 пациентов обследованы по самообращению, 40 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 237 с симптомами заболевания, 42 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 августа 2021 г. зарегистрировано 21 818 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 19 451 человек, в том числе 303 выздоровели 4 августа..

С 1 февраля 2021 года в регионе вакцинировали первым компонентом 252 833 человека, вторым компонентом 186 016 человек.

По информации Министерства здравоохранения РК, 3 августа в Костанайской области от КВИ+ умер 1 человек, заразились коронавирусной пневмонией (КВИ-) 16 человек.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 78 человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 312 человек.