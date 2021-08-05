Приговор в отношении 37-летней Светланы ЮСТУС огласили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области (СМУС) сегодня, 5 августа.

Юстус попала на скамью подсудимых в апреле этого года и обвинялась в убийстве Владимира Гнибиды.

По материалам дела, 28 апреля Юстус, Гнибида и его любовница Наталья ВОЗНОВА отдыхали в сауне. Потом поехали на съемную квартиру, где продолжили пить. Все это время у Гнибиды и Возновой возникали конфликты, потом он начал ругаться с Юстус.

- Между Светой и Вовой были постоянные перепалки, - заявляла в суде Наталья Вознова. - Он затыкал ей рот, потому что в сауне она вела себя грубо, материлась. Света вроде не реагировала. Когда мы приехали на квартиру, вроде все успокоились. Утром я проснулась и засобиралась домой, Вова спал. Я подошла к нему и сказала, что ухожу.

По словам Возновой, она не видела, как Юстус вонзила спящему Гнибиде нож в грудную клетку, так как была слишком пьяна. О совершении преступления ей сообщила сама Светлана, когда они ехали в такси.

Суд признал Светлану Юстус виновной по ч. 1 ст. 99 УК РК (убийство) и назначил ей 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

- На основании исследованных материалов дела суд выяснил, что 28 апреля у вас, погибшего и его подруги были конфликты, - разъяснила приговор судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА. - Преступление вы совершили умышленно, так как сходили в кухню за ножом и воткнули его в грудь потерпевшему, который от полученной раны скончался на месте. В суде вы сообщили, что таким образом заступились за свою подругу Наталью. Нож вы оставили в теле убитого мужчины и покинули квартиру вместе со своей подругой. В такси вы ей сообщили, что «завалили» ее любовника. Судебно-криминалистическая экспертиза подтвердила, что кухонный нож - это орудие убийства. Ваши доводы о том, что вы находились в состоянии обороны и просто превысили ее, не нашли подтверждения в суде. У вас и вашей подруги не было обнаружено никаких телесных повреждений.

Судья отметила, что наказание Юстус назначили минимальное - в связи с тем, что у нее малолетний ребенок и ранее она не была судимой. Осужденная также обязана выплатить в фонд потерпевших 3 221 500 тенге.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.