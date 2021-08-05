Из-за сбоев в информационной системе таможни спецЦОНы приостановили оказание услуги по постановке на учет новых автомобилей (из автосалона). Об этом сегодня сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

"Ответственным госорганом ведется работа по восстановлению информационной системы. Мы сообщим вам о возобновлении приема. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.