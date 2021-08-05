Обнародование персональных данных нарушителей карантина санкционировано министерством юстиции РК. Об этом сегодня, 5 августа, заявил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) по Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ.

Такая мера по мнению республиканских властей, вызовет общественное порицание и принудит больных коронавирусом и контактных с ними оставаться дома в течение двух недель.

- Проект "Ашык" работает с 26 апреля и предназначался для облегчения работы объектов бизнеса в условиях пандемии, - отметил Даулетбаев. - Для людей в этих объектах создаются условия для того, чтобы снизить риск заражения. Оградить их от больных и контактных, то есть от тех, у кого красный и желтый статусы в системе "Ашык". Но наши люди продолжают нарушать! У нас на сегодня зафиксировано 175 таких случаев. То есть, люди, которые заведомо знают о своей угрозе для окружающих, продолжают посещать объекты торговли и общественного питания. Когда их карантин заканчивается, мы приглашаем нарушителей в наши управления. На людей с красным статусом составляется административный материал, а с желтым статусом получат просто предписание о соблюдении карантина (при повторном нарушении их тоже привлекут к ответственности). У нас составлены уже штрафы на 10 человек. Каждый обязан выплатить государству 30 МРП. Плюс к этому Республиканская межведомственная комиссия 21 июля предписала публиковать фамилии злостных нарушителей, чтобы их наказывать не только деньгами, но и общественным порицанием. Фамилии 9 жителей нашего региона уже опубликованы. Это будет урок для будущих нарушителей!

Данные публикуют на сайте ДСЭК в разделе "Новости". Указываются имя, фамилия и отчество нарушителей, а также город или село, откуда они. Пока среди нарушителей отмечены жители Костаная, Рудного, Лисаковска, Костанайского и Алтынсаринского районов.

По словам Даулетбаева, публикацией данных занимается пресс-служба департамента. В список попадают только те нарушители, которых уже оштрафовали, их вина была доказана полицией или судом. Удалять данные по окончанию карантина не планируют.

- Такая мера может противоречить сразу двум законам: "О персональных данных" и "О медицинской тайне". Вы согласны с этим и готовы ли доказать законность публикации, если участники этого списка подадут на департамент в суд? - спросил корреспондент "НГ".

- Во-первых, к судебным искам мы готовы. Я считаю, что во главу угла мы ставим здоровье населения. Человек, зная, что он представляет угрозу, умышленно заражает остальных, - ответил Даулетбаев.

- Я не оправдываю этих людей. Можете ли вы сказать, публикация персональных данных нарушителей противоречит закону - да или нет? - уточнил корреспондент.

- Здесь есть главенство одного закона над другим. Поэтому мы обратились в министерство юстиции, которое определяет законность принимаемых решений. Мы тоже были в сомнениях. Но минюст решил, что остальные люди имеют право на здоровье. Мы получили письмо из республиканского Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, получили протокол заседания Межведомственной комиссии и письмо из министерства юстиции, что наши действия правомерны.

- То есть, департамент не нарушает законы, правильно я понял?

- Нет, не нарушает.

Насколько эта мера будет эффективной, пока понять сложно. Ермуханбет Даулетбаев считает, что публикация персональных данных "несомненно даст эффект в плане соблюдения домашнего карантина больными людьми".