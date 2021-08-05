Всего четыре соревновательных дня осталось на Олимпийских играх в Японии. А в активе олимпийской сборной Казахстана на этот момент четыре бронзовые медали.

Сакен Бибосынов гарантировал себе медаль Олимпиады, выйдя в полуфинал весовой категории до 52 кг

Обладателем четвертой «бронзы» стал накануне капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев, получивший серьезное повреждение носа в бою с американским тяжеловесом Ричардом Торресом, из-за чего врачи и рефери остановили поединок.

Гарантировал себе медаль выступающий в весовой категории до 52 кг боксер из Туркестанской области Сакен Бибосынов, выигравший раздельным решением судей четвертьфинальный бой у Габриэля Эскобара Маскунано из Испании - 3:2. А вот Закир Сафиуллин из Шымкента, выступавший в категории до 63 кг на этой же стадии с таким же счетом уступил Харри Гарсайду из Австралии.

Борец вольного стиля Нурислам Санаев поборется за бронзовую медаль

Сегодня казахстанская копилка может пополниться еще одной бронзовой медалью. За третье место в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг двукратный призер чемпионатов мира, чемпион Азии 2018 года Нурислам Санаев из Актюбинской области поборется с бронзовым призером чемпионата мира (2020) и Европы (2016) представителем Болгарии Георги Вангеловым.

Санаев в 1/8 финала победил Диамантино Юна Фафе из Гвинеи-Бисау - 7:0. В четвертьфинале казахстанец преподнес сенсацию, выиграв в упорной борьбе у чемпиона мира и Азии 2017 года Юки Такахаси из Японии - 6:4. А в полуфинале, где соперником Санаева стал индийский борец Рави Кумар, казахстанец вел в счете 9:2, но под занавес поединка соперник провел удержание и выиграл схватку.

Гребцы из Шымкента Сергей и Тимофей Емельяновы приняли участие в утешительном финальном заезде «В» на каноэ-двойках и показали четвертый результат - 3 мин. 32,873 сек., заняв в итоге 12-е место.

Выступавшая на каноэ-одиночке Маргарита Торлопова из Восточно-Казахстанской области в квалификационных соревнованиях на дистанции 200 м с результатом 49,721 сек. прошла в четвертьфинал, в котором показала седьмой результат - 49,051 сек. и не смогла пройти в полуфинал.

Наталья Сергеева из Туркестанской области по итогам предварительных заездов на байдарке-одиночке на дистанции 500 м, показав время 2 мин. 1,374 сек., квалифицировалась в четвертьфинал. В своем заезде за выход в полуфинал казахстанка финишировала шестой и завершила соревнования.

Последним представителем греко-римской борьбы от Казахстана был выступавший в весовой категории до 87 кг чемпиона Азии 2014 года Нурсултан Турсынов из Восточно-Казахстанской области. В первой же схватке на стадии 1/8 финала он уступил бронзовому призеру Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Денису Максимилиану Кудле из Германии - 1:4.

В дебютном для спортивного скалолазания олимпийском турнире состоялись квалификационные соревнования, в которых принял участие Ришат Хайбуллин из Алматы. В первом упражнении - «скорость», он преодолел трассу за 6.19 сек., заняв четвертое место. В упражнении «боулдеринг» он стал 17-м, а в «лазании на трудность» был 12-м. Набрав в сумме 816,00 баллов, казахстанец не вышел в финал соревнований, куда прошли восемь лучших атлетов.

В спортивной гимнастике Милад Карими из Алматы выступил в своем третьем на Олимпиаде финале, на этот раз в упражнениях на перекладине, имея второй результат в квалификации - 14,766 баллов. Завершив свое выступление с результатом 11,266, он занял в финале восьмое место. А тройку призеров в этом виде составили Даики Хасимото из Японии (15,066), Тин Србич из Хорватии (14,900) и Никита Нагорный из России (14,533). Ранее Карими занял 14-е место в многоборье и пятое - в вольных упражнениях.

В синхронном плавании показавшие 17-й результат в произвольной программе Александра и Екатерина Немич из Карагандинской области в технической программе показали результат 83,2338 баллов. Набранных в сумме 167,1005 баллов оказалось недостаточно для выхода в финал соревнований, куда попали двенадцать лучших дуэтов.

В соревнованиях на велотреке Сергей Пономарев из Алматинской области по результатам квалификации в спринте занял 29-е место и не попал в число 24 спортсменов, завоевавших право выступить в 1/32 финала.

После двенадцати медальных дней соревнований олимпийская сборная Казахстана с четырьмя бронзовыми наградами занимает 75-е место.

Лидирует в медальном зачете по-прежнему Китай (32 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых медалей). Далее идут 2. США (25; 31; 23), 3. Япония (21; 7; 12), 4. Великобритания (15; 18; 15), 5. Австралия (15; 4; 17), 6. Россия (14; 21; 18), 7. Германия (8; 8; 16), 8. Франция (6; 10; 9), 9. Италия (6; 9; 15), 10. Нидерланды (6; 8; 9).

Фото НОК РК