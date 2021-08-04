По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 августа, по области местами пройдет кратковременный дождь. В пятницу, 6 августа, дождь ожидается ночью местами, а днём - на большей части территории. Местами возможны гроза, град, шквал.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В субботу, 7 августа, прогнозируется местами кратковременный дождь, гроза.

В Костанае в четверг малооблачно, без осадков. А в пятницу и субботу при переменной облачности ожидается дождь и гроза.

- В четверг ночью по области будет 17-22, на юге 25 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём термометры покажут 30-35, на юге до 38°С. В пятницу, 6 августа, ночью будет ещё теплее: 19-24°С. Днём воздух прогреется до 27-32, а на юге до 35 градусов. В субботу ночью будет 12-17, на юге 20 градусов, днем столбики термометров достигнут отметок 23-28, на юге 32 градуса.

В Костанае темепературные показатели будут следующими. В четверг: ночью 18-20, днём 33-35°С. В пятницу: ночью 20-22, днём 30-32°С. В субботу: ночью 15-17, днём 23-25°С.

Ветер в четверг ожидается ожидается северо-восточный, с переходом на юго-западный, скоростью от 0 до 5 м/с ночью и 7-12 м/с днём, местами воможны усиления до 15-20 м/с. В пятницу будет северо-западный ветер, в субботу его сменит северо-восточный. Скорость ветра в пятницу и субботу 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.