Использование бритвенного станка для избавления от нежелательных волос - устаревший метод. Большинство современных женщин в погоне за гладкой кожей выбирают менее травматичные и безопасные приборы. О том, что такое фотоэпилятор и какие модели пользуются популярностью у представительниц прекрасного пола, читайте в нашей статье.

Фото с сайта kz.e-katalog.com

Принцип работы устройства

Фотоэпилятор - компактный прибор, который позволяет в домашних условиях безболезненно и эффективно удалить волосы на теле. Эпиляция происходит за счет светового импульса, вырабатываемого специальной лампой. Мощности вспышки достаточно, чтобы «взорвать» волосяной фолликул и не дать волосу больше расти. Как заявляют косметологи и производители данной техники, при правильном выборе модели и правильной настройке мощности вероятность получить ожог или иную травму мягких тканей полностью исключена. А вот результат не заставит себя ждать. За 8 процедур можно забыть об эстетическом несовершенстве на срок от 3 до 6 месяцев.

Купить фотоэпилятор можно не выходя из дома. Каталог сравнения цен познакомит с характеристиками приборов, отзывами покупателей, ценами и наличием в магазинах страны. Останется приобрести подходящую модель с доставкой в почтовое отделение или до дверей.

Популярные модели эпиляторов

Для домашнего применения эксперты рекомендуют выбирать фотоэпиляторы универсального использования с высоким резервом лампы (количество вспышек). Такие аппараты удаляют волоски любой толщины и типа (темные, светлые, рыжие, седые) на различных участках тела. Прибор могут использовать женщины и мужчины старше 18 лет для удаления волос не только на руках и ногах, но и на более чувствительных участках тела. Среди популярных моделей универсальных фотоэпиляторов с ресурсом 250–300 тыс. вспышек отметим следующие.

Philips Lumea Advanced SC 1994

Аппарат разработан совместно с дерматологами, протестирован в клинических условиях и подходит для использования в области бикини и подмышек, на руках, ногах и животе. Благодаря профессиональной IPL-технологии (Intense Pulsed Light) в домашних условиях можно получить результат дорогой салонной процедуры, и уже после трех сеансов добиться уменьшения волос на 85%. Прибор оснащен встроенным УФ-фильтром, защищающим от ультрафиолетовых лучей, датчиком оттенка кожи, пятью режимами мощности (в зависимости от типа кожи), системой безопасности, предотвращающей случайные вспышки. Ресурс лампы - 250 тыс. вспышек.

Braun Silk-expert Pro 3 IPL PL3011

Фотоэпилятор с режимом быстрого скольжения идеально подходит для больших участков тела. Благодаря встроенному датчику SensoAdapt (с защитой от УФ-излучения) прибор сканирует тон кожи и автоматически подбирает интенсивность световой волны перед каждой вспышкой, что обеспечивает оптимальную эффективность и безопасность даже для чувствительных областей. Как заверяет производитель, 300 тыс. вспышек хватит на 16 лет использования эпилятора.

Xiaomi Cosbeauty IPL Photon Hair Removal

Бытовой фотоэпилятор, который по своим возможностям ничем не уступает профессиональным салонным аппаратам. Прибор оснащен сенсором типа кожи и небольшим OLED-экраном на тыльной стороне корпуса, на который выводится информация о режиме работы и уровне заряда аккумулятора. В комплект входят три насадки (для тела, лица и зоны бикини), что позволяет легко и безболезненно избавиться от нежелательных волос. Модель имеет 5 уровней мощности и ресурс лампы в 300 тыс. вспышек. Одного заряда батареи хватит на 2 часа интенсивного использования.

Beurer IPL 8500 Velvet Skin Pro

Прибор от немецкого производителя работает от аккумуляторной батареи. Одного заряда батареи (550 вспышек) достаточно для обработки всего тела. Устройство отвечает всем инновационным требованиям косметологии: универсальность использования (предусмотрены насадки для разных участков тела), функция ускоренной вспышки, 6 режимов интенсивности, автоматический режим работы при контакте с кожей (встроенный датчик «2 в 1» самостоятельно определяет фототип кожи за одно прикосновение). Ресурс лампы - 300 тыс. вспышек.

Remington i-Light Luxe IPL 8500

Фотоэпилятор с технологией Propulse уже после трех процедур избавит вас от 94% нежелательных волос на теле. Производитель предусмотрел 3 режима обработки кожи: мощный с высоким импульсом, деликатный для особенно чувствительных участков и экспресс-режим, при котором на обработку всего тела требуется не более четверти часа. Лампа на 300 тыс. вспышек рассчитана более чем на 20 лет использования аппарата. Встроенный УФ-фильтр защищает кожный покров от опасного излучения, а датчик определения тона кожи автоматически настраивает прибор на правильную интенсивность светового потока.

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