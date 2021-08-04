На XXXII летних Олимпийских играх в Японии завершились полуфинальные поединки боксеров в супертяжелом весе - свыше 91 кг. В этой весовой категории Казахстан представлял заслуженный мастер спорта из Кызылординской области двукратный серебряный призер чемпионатов мира и трехкратный серебряный призер чемпионатов Азии Камшыбек Кункабаев.

Знаменосец олимпийской сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев стал бронзовым призером Игр в Токио

Одержав победы в 1/8 финала над Йосри Резком Мостафой Хафезом из Египта (5:0) и в четвертьфинале над россиянином Иваном Верясовым раздельным решением судей (4:1), капитан сборной Казахстана по боксу в полуфинале встречался с бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи 2016 года и бронзовым призером Панаамериканских игр 2019 года Ричардом Торресом из США, посеянный на турнире под третьим номером. Американский тяжеловес на пути к полуфиналу одержал победы над Шуаибой Булудинацем из Египта (5:0) и кубинским боксером Дайньером Перо (4:1).

В первом раунде полуфинального поединка четверо из пяти боковых судей отдали победу Торресу со счетом 10-9. В конце второго раунда американец отправил нашего боксера в нокдаун. В третьем раунде Кункабаев получил рассечение, после чего бой был остановлен, а победу отдали Торресу, который в финале встретится с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым.

Полуфинальный бой узбекистанца и Фрейзера Кларка из Великобритании также завершился досрочно. Джалолов, побывав во втором раунде в нокдауне, в третьем нанес сопернику рассечение.

Таким образом Камшыбек Кункабаев стал обладателем бронзовой медали, а у Казахстана на олимпийском турнире остался один боксер - Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 кг. В среду, 5 августа, Бибосынов поборется за путевку в финал с Галалем Яфаем из Великобритании.

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