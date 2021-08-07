Не бывает государства, в которое люди не верят. А это как раз наша ситуация

На днях узнал одну удивительную вещь. Знаете, сколько наше государство тратит в год на пиар и разъяснение своих инициатив? 56 млрд тенге, то есть больше $100 млн. Именно эта цифра заложена на работу со СМИ в республиканском бюджете.

И это совершенно невероятная цифра, для нашего небольшого населения просто огромная. За эту цифру мы должны получать прекрасный продукт. Гениально снятые ролики о борьбе с коррупцией. Молниеносные и полезные ответы в соцсетях. Этих денег хватит. Если у тех, кто отвечает за использование этих денег, руки растут из правильного места – этих денег хватит с лихвой.

А что же мы имеем в реальности?

Мы имеем кошмарные, дешевые, на коленке снятые ролики о вреде взяток, которые не вызывают ничего, кроме смеха, и от которых кровь льется из глаз. Мы имеем совершенно бесполезные и косноязычные страницы чиновников и ведомств в соцсетях, которые способны выдавать исключительно сюжеты из раздела «сегодня аким посетил» или «сегодня министр подписал», а на любой вопрос выдают ответы в виде бессмысленных и никому не нужных клише.

И вот что важно. Работа с общественным мнением – это не мост, не дорога, не разбитый асфальт. Это не что-то, что можно пощупать руками и сказать: вот это сделано плохо, а то – хорошо. Результат этой работы очень часто не виден. И поэтому работа с общественным мнением всегда была идеальным полем для коррупции.

И это всегда было так, и никто никогда не обращал на это особого внимания. В конце концов у нас в стране полей для коррупции море, и на каждом поле кто-то да пасется. Но так было до сегодняшнего дня. Потому что сегодня мы попали в ситуацию, в которой работа с общественным мнением имеет решающее значение. В ситуацию, в которой есть проблема, и вокруг этой проблемы общество раскололось. И доходит этот раскол не только до ругани в соцсетях, но и до физических разборок, до митингов, до избиения чиновников, как недавно было с представителями Минздрава.

Какая это проблема? Да отношение к вакцинации, конечно.

От государственной кампании по пользе вакцинации не требовалось ничего особенного - внятно, системно и понятно рассказывать о том, что такое вакцины, зачем они нужны, какие могут быть последствия. А вместо этого обсуждение вакцинации захвачено мракобесами, и вместо того, чтобы обсуждать простые и понятные вещи, мы обсуждаем чипирование, молот ведьм и захват мира масонами, в то время как те структуры, которые у нас должны заниматься общественным мнением, не делают ничего.

Может, потому что не умеют. Работа с общественным мнением – вещь сложная. Я с общественным мнением так или иначе работаю уже пять лет, и могу это сказать точно. Работа с общественным мнением в нашей стране требует выдержки, умения просто и понятно формулировать свои мысли, умения писать, умения чувствовать аудиторию и говорить с ней. Я вполне допускаю, что наши государственные пропагандисты это делать разучились или просто никогда не умели.

А возможно, потому что не хотят. Ведь работа с общественным мнением – это деньги и немалые. Сейчас середина года, деньги давно распределены по регионам, рассованы по подрядчикам. А подрядчики эти очень часто умеют только клепать на коленке нелепые ролики, да ботов рассылать в комментарии. А придумывать какой-то креатив – это ведь умных людей нанимать надо. Популярных. Тех, кому верят.

Эта проблема лишний раз нам всем доказывает одну простую вещь – не бывает государственной задачи, которую можно делать спустя рукава. Задачу по выстраиванию доверия к инициативам государства так выполняли десятками лет. Полностью игнорировали общественное мнение по важным вопросам. Ограничивались отписками по серьезным проблемам. Относились к лидерам мнений как к хайпожорам, не делая различий между теми, кто действительно монетизирует хайп, и теми, кто хоть немного разбирается в проблемах, о которых пишет.

И вот пришли туда, куда пришли. Население государству не верит и на инициативы государства у него аллергия. Общественное мнение завоевали полуграмотные, но чрезвычайно популярные люди. А те, кто мог бы выступить им в противовес, просто не хотят связываться с государством, которое не умеет быть благодарным. Или просто не хотят лезть в непопулярные темы – лучше ведь про путешествия писать или про новые машины, чем вызывать недовольство и терять аудиторию.

И остаются немногие люди, наверное, не самые умные или не самые осторожные, вроде меня, которые все еще пытаются достучаться до своей аудитории и до какого-то здравого смысла. Но таких людей все меньше. И государству на них, кстати, совершенно наплевать.

Работа с общественным мнением важна так же, как и любая другая задача государства. Если ее не делать или делать так, как сейчас, то очень скоро мы будем иметь не просто пару чиновников из Минздрава, которые получили по шее от разъяренных противников вакцинации. Мы получим полную деградацию государства от такового. Потому что не бывает государства, в которое люди не верят. А это как раз наша ситуация.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook