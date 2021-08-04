В пресс-службе департамента полиции Костанайской области дополнили информацию антикоррупционной службы о задержании сотрудника полиции, который подозревается в получении взятки.

Как пояснили в ведомстве, задержанный занимал должность руководителя процессингового центра.

"Оперативные мероприятия были проведены совместно с управлением собственной безопасности ДП Костанайской области. В отношении арестованного полицейского было проведено служебное расследование, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также по результатам служебного расследования ряд должностных лиц ДП Костанайской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе освобождены от занимаемых должностей", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба также отмечает, что борьба с коррупцией – приоритетное направление в работе ведомства:

"С начала года количество коррупционных преступлений и правонарушений, совершенных полицейскими, снизилось более чем на 25%".