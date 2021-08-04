Казахстанские производители школьной формы возмущены ее отменой еще на один год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По данным телеканала, новое решение Министерства образования и науки шокировало отечественные фирмы, которые выпускают школьную одежду. Сообщается, что производители еще полгода назад начали готовиться к пошиву формы и теперь не знают, что делать с закупленным и отшитым материалом.

"В прошлом году он (министр образования и науки - прим. авт.) уничтожил часть легкой промышленности. В этом году решил добить то, что осталось, и заложить мину на следующий год. Мы шьем не только школьную форму. Мы выживем, потому что уже выжили, несмотря на 2020 год. Но что нам делать со школьной формой на следующий год? Это миллионные вливания. Если в этом году мы и многие торговали остатками плюс той тканью, которая осталась, малой кровью, то на следующий год надо закупать новую ткань. А какую? Для кого? Для чего? Чтобы опять министр образования без пяти два сказал: "Все, ничего не надо?" - задается вопросами руководитель предприятия по пошиву школьной формы Сергей Сокирко.

Что касается родителей, то они, как передает телеканал, разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает решение министра, а кто-то закупает школьную форму.

"Я считаю, что школьная форма нужна. Это дисциплинирует детей и учит порядку. Вообще, у каждого ведь в зависимости от одежды меняется и настроение. Думаю, что и в строгой форме дети смогут почувствовать, что перешли на новый уровень, стать более ответственными", - сказала мать шестилетней девочки, которая в этом году пойдет в первый класс, Айгерим Ильясова.

Однако родители предлагают установить для школьной формы единые правила по всей стране. Их возмущает, что в разных школах принято носить совершенно разную форму.

"Школьная форма, которая стоит в ателье, где мы всегда заказываем для школы, около 14-15, именно школьная форма на начальные классы. А на базаре, если купить просто рубашечку, юбочку, брючки, то обходится в сумму около 8-10 тысяч. Без формы все равно дети начнут друг друга там: "Ты лучше одет, ты хуже одет". Чтобы вот этого не было, мне кажется, лучше форму. Хотя бы классическую", - рассказала другая родительница школьников Евгения Карабейникова.