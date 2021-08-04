Футбольные клубы из Казахстана продолжают европейскую кампанию, которую уже можно называть успешной, так как все четыре представителя страны все еще сражаются за попадание в еврокубковую осень.

Костанайский «Тобол» также приятно удивил, сумев выбить крепкий хорватский «Хайдук» /Фото footboom.net

Чемпион опустился в Лигу Европы

«Кайрат» на старте квалификации Лиги чемпионов прошел «Маккаби» из Хайфы, сыграв на выезде вничью (1:1) и одержав домашнюю победу (2:0), однако во втором отборочном раунде алмаатинцам достался соперник куда серьезнее - белградская «Црвена Звезда». Если дома «желто-черные» сумели удивить чемпиона Сербии (2:1), то в гостях «красно-белые», которые являются регулярными участниками групповых стадий еврокубков, расставили все по местам (5:0).

Еврокубковый путь «Кайрата» при этом на этом не закончился. Команду «понизили» до Лиги Европы, где в третьем раунде отбора предстоит посоперничать с еще одним неудачником лигочемпионской квалификации - армянским «Алашкертом». Эксперты считают, что фаворитом противостояния является именно чемпион Казахстана. Букмекеры, возглавляющие рейтинг БК BetON, дают на проход команды Кирилла Кекера в следующую стадию вероятность 80%, в то время как на соперника — только 26%. Первый матч «Кайрат» проведет дома 5 августа, ответный - 12 августа.

Остальные команды продолжают борьбу в Лиге конференций

Самый большой сюрприз из казахстанских команд в новом турнире УЕФА смог преподнести карагандский «Шахтер», который во втором круге квалификации выбил саму румынскую «Стяуа». В Бухаресте «горняки» уступили титулованному сопернику (0:1), а дома сперва вырвали победу в основное время (2:1), забив аж на 91-й минуте, а затем оказались удачливее в серии пенальти. Следующим соперником «Шахтера» станет украинский «Колос», который аналитики букмекерских контор называют фаворитом.

Костанайский «Тобол» также приятно удивил, сумев выбить крепкий хорватский «Хайдук». Казалось, что после гостевого поражения (0:2) шансов у «желто-зеленых» немного, но дома «комбайнеры» одержали в основное время победу (3:1), при этом гости перевели игру в овертайм только в компенсированное время. К радости местных болельщиков, на 118-й минуте Асхат Тагыберген отправил четвертый мяч в ворота хорватской команды, принеся своему клубу путевку в следующую стадию.

В третьем квалификационном раунде «Тобол» встретится со словацкой «Жилиной». Портал Transfermarkt оценивает состав костанайцев примерно в два раза дороже, чем соперника (12,8 млн евро против 6,5 млн евро), поэтому «комбайнеры» котируются фаворитами этого противостояния.

Четвертый представитель Казахстана и самый опытный еврокубковый боец «Астана» не без труда выбила кипрский «Арис» (2:0 дома и 1:2 в гостях), забив при этом нужный выездной гол на 121-й минуте овертайма. Далее соперником станет финский КуПС, который неожиданно выбил украинскую «Ворсклу». Учитывая, что ростер «горожан» оценивается в 14 млн евро, а финнов - всего в 5 млн, то «столичные» должны без особых проблем проходить такого соперника, однако «Ворскла» уже поплатилась за недооценку соперника.

Казахстанские клубы проведут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций 5 августа, ответные — 12 августа.

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