28 июля пограничники департамента КНБ по Костанайской области задержали двух нарушителей границы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

Пограничный наряд отделения «Желкуар» ночью заметил неизвестного человека, который направлялся в сторону государственной границы, и начал преследование нарушителя. Совместно с «тревожной группой», прибывшей от пограничного отделения, нарушитель - гражданин Кыргызской Республики - был задержан в 12-ти метрах от границы.

Той же ночью военнослужащие подразделения пограничного контроля «Тобол» (железнодорожное) в ходе досмотра поезда, прибывшего из России, задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно въехать в Казахстан. Он скрывался в одном из вагонов грузового поезда.

"В обоих случаях граждане соседних стран преследовали цель реализовать свои намерения в темное время суток, желая незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Фото пресс-службы КНБ РК