Сотрудники полиции Карабалыкского района раскрыли крупную кражу горюче-смазочных материалов. Подробности сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе ДП Костанайской области.

Фото пресс-службы ДП

Преступление было совершено ночью 25 июля 2021 года. Владелец СТО и шиномонтажной станции Александр Кутлимбетов обнаружил, что из гаража похищены 60 л дизельного масла, 300 л бензина и полтонны дизельного топлива. Кроме этого, украли колесо трактора.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража, с проникновением в жилое или производственное помещение).

"В ходе проведения оперативно-следственных действий сотрудники полиции провели отработку села Приуральское и соседнего поселка Станционное. В соседнем населенном пункте стражи порядка установили, что два подростка предлагали купить ГСМ по выгодной цене. Один сельчанин согласился заключить столь выгодную сделку и приобрел всю партию. При осмотре канистры с горючим были опознаны владельцем", - говорится в сообщении.

- По описанию примет подростков мы установили двух несовершеннолетних, проживающих в поселке Приуральский, которые признались в содеянном и дали показания в отношении 30-летнего жителя этого же села. Он предложил им выгодное дело, на котором можно хорошо заработать и указал гараж, где хранился ГСМ, - рассказал старший следователь отдела полиции Карабалыкского района Ренат ХУСАИНОВ.

При проведении следственных действий похищенное изъяли и веринули владельцу.

Александр Кутлимбетов поблагодарил сотрудников Карабалыкского отдела полиции, отметив, что для раскрытия этого преступления полицейским понадобилось всего три часа.