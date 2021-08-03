Костанайцы, ставшие обладателями социальных карт, неоднократно сообщали "НГ" о том, что при оплате проезда в общественном транспорте по льготному тарифу с карты снимают 80 тенге вместо 70-ти.

Очередь за соцкартами в центральном отделении КОФ АО "Казпочта"/ Фото из архива "НГ"



Как сообщили сегодня, 3 августа, в областном филиале АО «Казпочта», проблема возникла в связи с техническим сбоем в ТОО «Alempay». Сбой произошел в период с 26-го по 29 июля 2021 года и стал причиной неверного списания средств по льготному тарифу у пенсионеров и детей.

- При обращении клиентов ТОО «Alempay» направит областному филиалу АО «Казпочта» списки пассажиров, у которых за проезд были удержаны лишние суммы, - пояснил "НГ" заместитель директора областного филиала АО «Казпочта» по бизнесу Абилхан ДАУЛБАЕВ. - На основании этих заявок от ТОО «Alempay», являющегося поставщиком услуг проезда в общественном транспорте, Казпочта ведет работу по восстановлению излишне удержанных сумм.

По вопросам некорректного списания по льготному тарифу в вышеуказанный период клиенты могут обращаться как в ТОО «Alempay», так и в АО "Казпочта".