В понедельник, 2 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрирован 261 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил по-прежнему составляет 1,2%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 96, г. Рудный – 45, г. Аркалык – 31, г. Лисаковск – 23, г. Житикара – 22, Костанайский район – 19, Аулиекольский район – 15, Денисовский район – 7, Алтынсаринский район – 3.

222 пациента обследованы по самообращению, 39 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 231 с симптомами заболевания, 30 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 02 августа 2021 г. зарегистрировано 21 269 случаев COVID-19. За 2 августа выздоровели 140 человек, общее количество выздоровевших больных - 18 882 человека.

По информации Министерства здравоохранения РК, 1 августа в Костанайской области умерли от КВИ 3 человека, заразились коронавирусной пневмонией (КВИ-) 3 человека.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 76 человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 274 человека.