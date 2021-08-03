Матчи четвертого тура группового этапа Кубка Казахстана прошли сразу после ответных игр вторых квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА. Что заметно отразилось на стартовых составах казахстанских участников еврокубков и на результатах игр с их участием.

«Кайрат» в экспериментальном составе проиграл в гостях «Турану» - 4:3, при этом вел в счете 0:3

В группе «В» «Тобол», готовящийся к матчу с «Жилиной» из Словакии, отправил в Атакент на встречу с «Махтааралом» своих дублеров. Для подопечных Олега Лотова, выступающих во Второй лиге и располагающихся в середине турнирной таблицы конференции «Северо-Восток», встреча с одним из лидеров Первой лиги первенства Казахстана стала серьезной проверкой сил.

На встречу с «Махтааралом» вышли Владимир Шпаковский, Андрей Дробышев, Вячеслав Кульпеисов, Ильяс Альмухамедов, Дмитрий Панов, Марат Алписбаев, Альсаид Ахметжанов, Рахат Кабдуллов, Бекзат Жапаров, Бекзат Ермекбаев и Фарид Шаймерденов. Пятерка из этого состава - Алписбаев, Альмухамедов, Кульпеисов, Жапаров и Кабдуллов - успела получить игровую практику за основной состав в домашнем кубковом матче, завершившемся победой «Махтаарала» (3:4).

Первый тайм впрошел с игровым преимуществом хозяев поля, с которым молодым игрокам «Тобола» удавалось справляться в течение получаса. На 31-й минуте, после атаки по левому краю и забросу в штрафную площадь, гости выбили мяч, но тот отлетел к защитнику «Махтаарала» из Кот-д’Ивуара Драмане Коне, который пробил с ходу с дуги штрафной площади и поразил левый от голкипера угол ворот - 1:0.

В начале второго тайма футболисты Атакента удвоили свое преимущество. На 51-й минуте Мади Хасейн сделал подачу в штрафную, Шпаковский в падении отбил мяч перед собой, а оказавшийся первым на добивании полузащитник «Махтаарала» Евгений Левин беспрепятственно пробил с разворота из района 11-метровой отметки над лежащим голкипером точно по центру ворот.

В середине второго тайма «Тобол» упустил реальный шанс сократить разрыв в счете. После контратаки Жапаров с линии штрафной площади с острого угла сделал навесную подачу на дальнюю штангу, откуда Шаймерденов головой скинул мяч находившемуся в центре на линии вратарской площадки Ермекбаеву, но молодой нападающий не попал с близкого расстояния в створ ворот.

А хозяева поля еще дважды огорчили костанайских дублеров. На 87-й минутеБекнур Рыскул сделал длинную передачу низом в штрафную площадь Едиге Оралбаю, который прошел с мячом до угла вратарской площадки и пробил из-под ноги преследовавшего его Дробышева в дальний угол ворот - 3:0. А точка в матче была поставлена на первой добавленной минуте. Вышедший на замену Мейрамбек Серикбай перехватил мяч после поперечной передачи защитников «Тобола» вблизи своей штрафной площади, сделал пас вперед оставшемуся без опеки Султанбеку Дуйсешову, которому хватило времени развернуться, войти в штрафную площадь и в четвертый раз огорчить Шпаковского.

«Махтаарал» набрал 7 очков и поднялся на вторую строчку в группе «В». «Тобол» с 6 очками опустился на третье место. А на первом месте идет набравший 9 очков «Тараз», с минимальным счетом переигравший на своем поле «Атырау».

В группе «А» «Шахтер», которому предстоит сыграть в Лиге конференцийс украинским клубом «Колос», одержал в Нур-Султане вторую разгромную победу над самым слабым участником турнира - командой СДЮСШОР № 8 из Второй лиги чемпионата Казахстана - 4:0. Неделю назад дома горняки победили этого соперника со счетом 7:1. Карагандинцы лидируют в группе, набрав 9 очков. По 7 очков набрали «Ордабасы» и «Кызыл-Жар», одержавший с минимальным счетом победу в Шымкенте.

«Астана» проиграла «Акжайыку» со счетом 3:0, выставив на матч свой резервный состав

Лидирующий в группе «С» «Кайсар» минимально переиграл в Кызылорде «Актобе», потерпевшим на групповом этапе четвертое поражение. Сравнялся по набранным очкам с третьим участником Лиги конференций УЕФА «Астаной» уральский «Акжайык», который на своем поле разгромил резервный состав именитого столичного клуба - 3:0.

«Туран» на своем поле одержал победу над «Кайратом» - 4:3. Алматинцы после вылета из Лиги чемпионов продолжают выступление в Лиге Европы, поэтому в Кубке РК играли экспериментальным составом. При этом туркестанский клуб уступал после первого тайма со счетом 0:3. И теперь «Туран», набрав 6 очков, поднялся на вторую строчку в группе «D». Первые очки на групповом этапе потерял «Каспий», не забивший в Талдыкоргане местному «Жетысу» (0:0).

Матчи предпоследнего тура группового этапа Кубка РК пройдут в ближайшие выходные. «Тобол» на своем поле 8 августа сыграет с «Таразом». Начало матча в 19:00.

Фото sports.kz

Кубок Казахстана

4-й тур. «Тараз» - «Атырау» 1:0. «Туран» - «Кайрат» 4:3. «Кайсар» - «Актобе» 1:0. «Жетысу» - «Каспий» 0:0. «Махтаарал» - «Тобол» 4:0. «Акжайык» - «Астана» 3:0. «Ордабасы» - «Кызыл-Жар» 0:1. СДЮСШОР № 8 НС - «Шахтер» 0:4.

Группа A

И В Н П М О 1 «Шахтер» 4 3 0 1 14-4 9 2 «Ордабасы» 4 2 1 1 5-3 7 3 «Кызыл-Жар» 4 1 2 1 5-5 5 4 СДЮСШОР № 8 НС 4 0 1 3 3-15 1

Группа B

И В Н П М О 1 «Тараз» 4 3 0 1 6-5 9 2 «Махтаарал» 4 2 1 1 11-7 7 3 «Тобол» 4 2 0 2 8-9 6 4 «Атырау» 4 0 1 3 3-7 1

Группа C

И В Н П М О 1 «Кайсар» 4 2 2 0 3-1 8 2 «Акжайык» 4 2 1 1 5-1 7 3 «Астана» 4 2 1 1 4-5 7 4 «Актобе» 4 0 0 4 3-8 0

Группа D