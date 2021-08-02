Костанайские полицейские выявили двух мужчин, «продававших» паспорта вакцинации, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области на странице ведомства в Instagram.

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили двух 27-летних жителей Костаная, которые ради собственной наживы решили заняться продажей паспортов вакцинации от COVID-19. По их словам в июле они открыли специальный аккаунт в социальной сети Telegram. Затем с целью поиска клиентов стали распространять во всех социальных группах рекламу о том, что могут сделать паспорт вакцинации", - говорится в сообщении.

Предоплату желающие могли перечислять на карты банков второго уровня, одну из которых мошенники оформили на постороннего человека. Полученные деньги - более 300 тысяч тенге - мужчины потратили на личные нужды. Но, по их словам, документы так никто и не получил. После поступления перевода клиентов просто блокировали.

Оперативники проводят следственные действия по установлению лиц, которые хотели приобрести паспорт вакцинации незаконным путем. По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 190 ч. 2 УК РК.