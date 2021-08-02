Смартфоны Apple iPhone 12 (64 Gb) разыгрывали среди привитых первым компонентом любой из доступных в области вакцин от КВИ в период с 25 июня по 1 августа. Участники акции должны быть старше 18 лет и прикреплены к любой из поликлиник области.

Розыгрыш провели сегодня, 2 августа во Дворце молодежи.

Как пояснили в управлении здравоохранения, деньги на десять Apple iPhone (цена одного такого девайса в Костанае - около 400-450 тыс. тенге - "НГ") выделили спонсоры.

Они же указали период проведения акции, цель которой - повысить мотивацию жителей региона к вакцинрованию от КВИ.

Розыгрыш проводили с помощью специальной программы, которая генерирует случайные числа - рандомайзера.

- В акции могли принять участие все прикрепленные к поликлиникам жители области, то есть, человек мог приехать например в Костанай из Карабалыкского района и привиться здесь в любой поликлинике, а также в любом пункте вакцинации, будь то ТРЦ или передвижной пункт, главное - чтобы он у себя дома был прикреплен к поликлитнике - пояснил руководитель информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Ануар ЕДРИСОВ. - Сейчас будем созваниваться с победителями, там ведь не все жители Костаная. Будем на базе управления здравоохранения вручать призы.

Призы победителям будут вручать, когда им будет удобно приехать в Костанай. Проведение таких акций в дальнейшем зависит от желания спонсоров.

За период проведения акции первый компонент вакцин получили 127 153 жителя региона. Из них 7 136 не прикреплены к поликлиникам. По данным облздрава, с начала кампании по вакцинации - с 1 февраля - первым компонентом вакцин привито 245 742 жителя области. То есть, за время акции привились более половины от общего количества. Причем в первые три месяца вакцину получили около 50 000 человек, темпы значительно увеличились в последнее время.

Что больше повлияло на темпы вакцинации - постановление санврача с ограничениями по допуску на работу или розыгрыш ценных призов - сказать трудно.

Фото Андрея СКИБЫ