График работы ЦОНов региона - с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. Как сообщили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан», изменение графика связано с постановлением главного санитарного врача Костанайской области № 20 от 28 июля 2021 года.

В связи с этим по субботам ЦОНы Костанайской области работать не будут. Это стоит учесть тем гражданам, которые запланировали посещение отделов по обслуживанию населения, особенно там, где принимают при обязательном предварительном бронировании очереди.

- Напомню, что по предварительной брони у нас работают ЦОНы Костаная (1, 2, 3 отделы и СпецЦОН), Рудного и Тобыла, - отмечает PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Забронировать очередь можно через единый контакт-центр 1414, через портал электронного правительства egov.kz и Telegram бот EgovBotKz2.0. При этом еще одно важное напоминание касается графика СпецЦОНа. Напомню, что он двойной. Прием документов производится с 9.00 до 16.00, выдача готовых документов – с 9.00 до 18.00. Стоит учитывать это при бронировании очереди.

При посещении ЦОНов нужно соблюдать санитарно-профилактические нормы, вход в здания осуществляется по приложению Ashyq.