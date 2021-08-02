Испытания вакцины от коронавируса в виде таблетки израильской фармацевтической компании Oramed могут начаться в течение нескольких недель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gulf News.

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Об этом сообщил генеральный директор Oramed Надав Кидрон. Разработчикам компании удалось предотвратить разрушение препарата в желудке благодаря использованию специальной капсулы, которая не разрушается в кислой среде кишечника. Ранее компания сумела разработать инсулиновую капсулу, которую также можно просто глотать.

"Для того чтобы вакцина действительно хорошо работала, нам нужно, чтобы как можно больше людей принимало ее", - сказал Кидрон.

Разработанная совместно с лауреатом Нобелевской премии биохимиком Аврамом Хершко, который входит в научно-консультативный совет компании Oramed, капсула содержит имитации ключевых структур вируса: спайк-белок, а также белки оболочки и мембраны. Отмечается, что такая вакцина будет защищать от коронавируса лучше, так как организму будет проще распознать патоген.

Этот препарат был дозированно использован сотнями пациентов в клинических испытаниях на поздней стадии в США, результаты которых ожидаются в сентябре 2022 года.

В настоящее время компания Oramed основала новую компанию под названием Oravax, которая использует технологию капсулирования перорального инсулина и применяет ее для создания пероральной вакцины COVID-19.

Компания подала заявку на начало испытаний в нескольких странах и рассчитывает начать первые испытания в Израиле в течение нескольких недель, до получения разрешения от министерства здравоохранения.

Ранее японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом.