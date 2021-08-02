В воскресенье, 1 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 256 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки по-прежнему составляет 1,2%.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 98, г. Рудный – 61, г. Житикара – 19, Костанайский район – 16, Карабалыкский район – 15, Денисовский район – 11, Карасуский район – 10, район им. Б. Майлина – 10, г. Аркалык – 6, Мендыкаринский район – 4, Сарыкольский район – 3, Узункольский район – 2, Аулиекольский район – 1 случай.

216 пациентов обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 219 с симптомами заболевания, 37 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 августа 2021 г. зарегистрировано 21 008 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 18 742 человека.