Установка дополнительных валидаторов запланирована на август, причем они появятся во всех городских автобусах, осуществляющих движение на маршруте. Об этом «НГ» сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН.

Фото из архива "НГ"



- Валидаторы в автобусах 18-го маршрута отключены в связи с тем, что было приостановлено их тестовое внедрение, - пояснил он.

7 мая в автобусах маршрута № 18, рядом со средней дверью, в качестве эксперимента установили 10 дополнительных валидаторов. Цель - чтобы пассажиры могли заходить в любую дверь и оплачивать проезд сразу.

По наблюдениям корреспондента «НГ», в автобусы всех маршрутов, кроме принадлежащих ТОО «Жарык Жол-1» (в частности, №№ 24 и 27), пассажиров запускают через среднюю дверь и выпускают в переднюю.

За тем, чтобы никто не ездил «зайцем», должны следить сотрудники контрольно-ревизионного управления ТОО «Alem Pay».