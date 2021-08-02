Когда установят дополнительные валидаторы в общественном транспорте Костаная?
Андрей СКИБА
Установка дополнительных валидаторов запланирована на август, причем они появятся во всех городских автобусах, осуществляющих движение на маршруте. Об этом «НГ» сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН.
Фото из архива "НГ"
- Валидаторы в автобусах 18-го маршрута отключены в связи с тем, что было приостановлено их тестовое внедрение, - пояснил он.
7 мая в автобусах маршрута № 18, рядом со средней дверью, в качестве эксперимента установили 10 дополнительных валидаторов. Цель - чтобы пассажиры могли заходить в любую дверь и оплачивать проезд сразу.
По наблюдениям корреспондента «НГ», в автобусы всех маршрутов, кроме принадлежащих ТОО «Жарык Жол-1» (в частности, №№ 24 и 27), пассажиров запускают через среднюю дверь и выпускают в переднюю.
За тем, чтобы никто не ездил «зайцем», должны следить сотрудники контрольно-ревизионного управления ТОО «Alem Pay».
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