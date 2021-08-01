В августе в стране вступят в силу несколько важных нововведений главного санитарного врача. Подробнее о том, что изменится в жизни казахстанцев в августе 2021 года, - в материале Tengrinews.kz.

Ужесточение карантина и "темно-красная" зона

Главный санитарный врач страны постановил в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде с 2 августа 2021 года:

приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq , за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта постановления;

, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта постановления; запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);

ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне.

Допускается без Ashyq:

проведение строительных работ;

деятельность промышленных предприятий;

оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дома быта и прочие),

деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобные);

деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

С 2 августа к "темно-красной" зоне отнесут регионы и города с показателем заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и с показателем заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200.

В "темно-красной" зоне в выходные дни будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также других организаций, указанных в подпункте 4) пункта 9 постановления главного санврача.

На 2 августа матрица оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане по-прежнему разделена лишь на три зоны - "зеленую", "желтую" и "красную". Все регионы страны находятся в "красной" зоне.

В Казахстане появятся лидеры Ashyq

С 9 августа так называемым лидерам Ashyq разрешат режим работы до 00.00 часов. Прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00.

Как определяются лидеры Ashyq, читайте здесь. Для Нур-Султана, Алматы и Шымкента установлены отдельные критерии.

Присвоение статуса лидера Ashyq закрепляется решением Межведомственной комиссии. Продолжительность действия статуса лидера Ashyq - две недели. Списки лидеров Ashyq будут размещаться на сайтах акиматов.

Участникам проекта, получившим статус лидера Ashyq, предоставляются следующие льготы:

Участники проекта в "красной" зоне работают по условиям "желтой" зоны; Участники проекта в "желтой" зоне работают по условиям "зеленой" зоны; Участникам проекта в "зеленой" и "темно-красной" зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10 процентов; При вакцинации первым компонентом не менее 90 процентов работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20 процентов.

Полная версия постановления главного санитарного врача Казахстана доступна по ссылке.

Какие предприятия должны зарегистрироваться в Ashyq

Фитнес-клубы, включая йога-центры. Спа-центры. Бани, сауны, бассейны. Компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы. Боулинг-клубы. Кинотеатры. Театры и филармонии. Объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стритфудов. Объекты общественного питания по типу столовых. Межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки. Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки. Бильярдные клубы. Концертные залы. Добровольные участники. Караоке. Выставки. Океанариум. Марафоны. Спортивные мероприятия со зрителями. Аэропорты. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи. Детские развлекательные центры (крытые). Цирки. Отели, гостиницы. Центры обслуживания населения. Железнодорожные вокзалы и автовокзалы. Рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные). Детские оздоровительные центры (для работников (персонала). Букмекерские конторы. Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг. Объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет). Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

Вакцинация

Ранее главный санврач Казахстана постановил, что не прошедшие вакцинацию сотрудники различных объектов страны должны получить первый компонент прививок против COVID-19 до 10 августа, второй компонент - до 1 сентября. Исключение составят лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом в течение последних трех месяцев. (Кому полагается медицинский отвод от вакцинации, читайте здесь).

Как сообщали в Министерстве здравоохранения, работодатель "обязан отстранить работника, если его действия могут повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников".

Надбавки медикам

Ранее Минздрав предложил сократить вдвое надбавки работникам системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом. Размер надбавок на одного работника предлагается определить следующим образом:

за первую группу риска: 425 000 тенге с 1 августа до 1 октября (10 МРЗП) за месяц. До 1 августа сотрудникам выплачивали в два раза больше - 850 000 тенге;

за вторую группу риска медикам планируется платить 212 500 тенге до 1 октября (5 МРЗП) в месяц. До 1 августа выплата составляла 425 000 тенге;

за третью группу риска: 106 250 тенге до 1 октября (2,5 МРЗП). До 1 августа выплата была в также в два раза больше - 212 500 тенге.

Документ Минздрава доступен на сайте "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 4 августа.