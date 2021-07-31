Ни в одном из прошедшем в седьмом медальном дне розыгрыше 21-го комплекта олимпийских наград, обладатели которых были определены в 13 видах программы, казахстанские спортсмены не участвовали.

Олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рыпакова выступила на своей четвертой Олимпиаде /Фото olympic.kz

И все же в одном из финалов дня выступил представитель нашей страны. В единственном числе защищавший честь Казахстана в соревнованиях по академической гребле в одиночке Владислав Яковлев из Туркестанской области принял участие в финале «D», в котором разыгрывались места с 19-го по 24-е. Яковлев стал победителем заезда, показав результат 7 мин. 3,67 сек.

В рамках Олимпийских игр 30 июля начались соревнования по легкой атлетике. Первыми из казахстанских спортсменов выступили три представительницы тройного прыжка, самой именитой из которых является чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.), серебряный призер Олимпийских игр в Пекине (2008 г.), бронзовый призер в Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 г.) и чемпионка мира 2010 года в помещении Ольга Рыпакова из Восточно-Казахстанской области.

Вместе с ней в сектор для прыжков вышли Мария Овчинникова из Карагандинской области и Ирина Эктова из Северо-Казахстанской области.

Для попадания в решающую стадию преодолеть квалификационный барьер, равный 14 м 40 см. В своей лучшей попытке Рыпакова показала результат 13 м 69 см и стала 24-й. Результат Овчинниковой - 13 м 34 см (26-е место), а Эктова прыгнула на 12 м 90 см (31-е место). Таким образом, несмотря на такое солидное представительство, никому из наших спортсменок не удалось пробиться в финальную часть соревнований, куда прошли 12 спортсменок, из которых ровно половина справилась с нормативом, а остальные шестеро квалифицировались с более дальним прыжком.

По итогам шестого медального дня Казахстан с тремя бронзовыми медалями занимает 59-е место.

Первую же десятку медального зачета составляют: 1. Китай (19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей), 2. Япония (17; 4; 7), 3. США (14; 16; 11), 4. Россия (10; 14; 10), 5. Австралия (9; 2; 11), 6. Великобритания (6; 9; 9), 7. Южная Корея (5; 4; 6), 8. Нидерланды (3; 7; 5), 9. Франция (3; 5; 5), 10. Германия (3; 4; 9).

При этом Японии установила национальный рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на летних Олимпийских играх. Ранее лучший результат был 16 золотых наград - на Олимпиаде 2004 года в Афинах и домашних Играх в 1964 году.

Еще одним достижением отметился в этот день китайский теннисист Ма Лун, завоевавший свой четвертый титул олимпийского чемпиона в настольном теннисе, выиграв в финале у своего соотечественника Фань Чжэньдуна.