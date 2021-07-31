Министерство информации и общественного развития РК потратит 22,3 млн тенге на масштабное маркетинговое исследование тарифообразования рынка услуг средств массовой информации, сообщает ratel.kz.

Обсуждение конкурса на сайте госзакупок началось в пятницу, 30 июля, а приём заявок от потенциальных поставщиков стартует 9 августа. Победителя ориентировочно определят до конца августа 2021 года.

В названии конкурса указано: "Услуги по проведению маркетингового исследования факторов тарифообразования рынка услуг средств массовой информации Республики Казахстан с целью расчета тарифных ставок для закупки услуг по реализации государственной информационной политики".

Как вы помните, в министерстве уже намекнули на то, что планируют осуществлять закупки в СМИ в рамках госзаказа централизованно. И произойти это может уже в 2022 году.

Похоже, нынешняя ситуация с распределением бюджетных средств для выполнения госинформзаказа перестала устраивать чиновников в столице. К тому же на этой почве регулярно возникают скандалы, так как сфера, учитывая многомиллиардные суммы конкурсов, давно стала рассадником коррупции в регионах.

Цель маркетингового исследования указана максимально ясно: определение стоимости услуг СМИ, закупаемых для проведения государственного информационного заказа. Проводится оно на основании Правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях, утвержденных Приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года №75.

Какие задачи ставит МИОР перед организацией, которая будет проводить маркетинговое исследование?

В первую очередь - анализ текущей ситуации на рынке услуг традиционных и новых СМИ в Республике Казахстан: "Сбор и обработка информации, проведение сопоставительного анализа данных о действующих (актуальных) ценах на рынке услуг СМИ; анализ динамики цен, построение ценового прогноза; проведение наблюдения, фокус-групп, опросов, сбор данных о поведении покупателя услуг СМИ; анализ мнений потребителей о качестве услуг СМИ и его актуальности; анализ структуры затрат по производству сериальной продукции; анализ факторов влияющих на стоимость услуг СМИ".

Делаться это будет по всем видам СМИ: газеты и журналы, радио, телевидение, все виды социальных сетей с охватом всех вариантов подачи информации, вплоть до мотиваторов и gif-картинок.

Но основная цель не только понять, какая подача информации наиболее эффективна с учётом нынешних предпочтений граждан, но и сколько она реально должна стоить.

Поэтому исполнителю предстоит «определение стоимости услуг (продукции*) СМИ за единицу измерения, с учетом факторов, влияющих на их стоимость, в том числе урбанизации, дисперсности расселения, плотности населения в n-й области, городов республиканского значения, столицы".

Для этого исполнителю предстоит провести экспертный опрос не менее 50 работников СМИ с охватом 14 областей, двух городов республиканского значения и столицы, из которых должно быть не менее: 10 работников зарубежных СМИ, 20 работников продакшн-компаний, 10 блогеров с количеством подписчиков (в Instagram > 30 тысяч, Facebook (>6 тысяч), Telegram (>2, 5 тысяч); 30 представителей государственных учреждений, национальных компаний, рекламных агентств, субъектов бизнеса и НПО, имеющих опыт приобретения услуг СМИ.

Также необходимо опросить не менее 10 экспертов в области СМИ "с применением комбинированных техник глубинного интервью и формализованного опроса согласно задачам исследования, в том числе с участием не менее пяти экспертов, которых привлекают для работы международные организации".

И самое главное – провести обследование цен и практик ценообразования в не менее чем 50 СМИ (во всех видах СМИ в равных пропорциях) и в не менее 10 продакшн-студиях, в том числе "с применением методов, позволяющих определить различия в ценообразовании услуг СМИ, если заказчиком выступает государство и частные лица, в том числе анонимные".

Одним словом, в министерстве хотят понять, насколько разнятся "хотелки" редакций СМИ, когда они почувствовали запах миллионных заказов от государственных органов.

Учитывая, насколько скрупулёзно расписаны желания Министерства информации и общественного развития в технической спецификации к конкурсу, руководителям СМИ, живущим исключительно на госзаказах, стоит напрячься.

Размеры их финансирования за счёт заточенных под них тендеров уже в 2022 году могут заметно поубавиться. И даже если организацию конкурсов на государственный информационный заказ пока оставят в регионах за управлениями и отделами внутренней политики, министерство совместно с антикоррупционной службой смогут на основании данных исследования жёстко контролировать расходы из бюджета на исполнение пожеланий госорганов.

В принципе, этим давно необходимо было заняться. Эффективность расходования бюджетных средств на размещение госинформзаказа в СМИ не выдерживает никакой критики. Эффективность большинства публикаций и сюжетов настолько низкая, что выгоднее выпускать некоторые государственные газеты в рулонах и без текста.

И это вовсе не шутка.

Результаты маркетингового исследования исполнитель должен положить на стол в Министерство информации и общественного развития не позднее 10 декабря 2021 года.

Чтобы у чиновников было время сделать выводы о том, как правильно расходовать бюджет на госинформзаказ в 2022 году.

Коллаж: review.uz.