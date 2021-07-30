Публикация в Instagram “НГ" о том, что при принятии документов в колледжах не соблюдается социальная дистанция, стала поводом для проверки с участием общественников. Кроме того, выясняли, какие документы требуют от абитуриентов и насколько это законно.

Результаты обсудили сегодня, 30 июля, на заседании межведомственной региональной комиссии по оказанию госуслуг населению, которое прошло в формате онлайн.

- Информация была опубликована в аккаунте Instagram областного еженедельника «Наша Газета», - сообщил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ. - Хотелось бы услышать от представителей управления образования с чем это связано и какие меры были приняты. Но сначала хочу предоставить слово Динаре Утебаевой, руководителю ОО "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн".

- Мы проверили все колледжи Костанайской области и выяснили, что справедливо требовали справки только в трех: Костанайском гуманитарном, Костанайском строительном и Житикаринском политехническом, - пояснила Динара УТЕБАЕВА. - В остальных 13-ти, помимо стандартного пакета документов, требовали копии удостоверения личности абитуриента или родителей, фотографии 3х4, причем иногда по 8 штук, справку о прохождении флюорографии, прививочный паспорт и так далее. Все это является нарушением.

Представитель управления образования Нурсултан АБУЛКАИРОВ заверил, что с колледжами проведут разъяснительную работу, а весь список документов опубликует на сайте, чтобы не требовали лишние.

- Что касается несоблюдения дистанции, то работа в этом направлении ведется, - пояснил Абулкаиров. - Мы переводим услугу по принятию документов в электронный формат. В частности, с 1 июля запустили приложением Smart. Почему такая ситуация возникла? Это связано с нехваткой квалифицированных кадров. Меры дисциплинарного характера мы применять к своим подчиненным не можем, но проводим семинары.

В управлении образования пояснили, что медицинский колледж не относится к этому ведомству, он подведомствен управлению здравоохранения.

О нехватке кадров говорила и руководитель аппарата акима Костаная Вера КЛОЧКО. По данным межведомственной комиссии, в аппарате акима областного центра выявлены 3 жалобы на оказание госуслуг с начала 2021 года, что в три раза больше, чем в прошлом году.

- Жалобы обоснованные, - подтвердила Клочко. - Одна была связана с отказом в согласовании эскиза, другая - с непредоставлением социальных выплат. Увеличение количества жалоб связано с дефицитом профессиональных кадров. В связи с чем мы ежедневно проводим семинары-совещания, организуем курсы повышения квалификации. Каждую пятницу проводим прямые эфиры в Instagram под названием «Узнай все о госслужбе». Стараемся разъяснять, чтобы госслужащие качественно и своевременно оказывали услуги населению.

Но лидером по количеству некачественно оказанных услуг с начала этого года была признана НАО «Госкорпорация для граждан». Из 23 жалоб 13% пришлось на эту структуру.

- В частности, жалобы касались услуг СпецЦОНА, где не всегда просто снять и поставить на учет транспортное средство, - пояснил Ерлан Салыкбаев. - Например, от представителей азербайджанской диаспоры поступила жалоба о требовании оригинала справки, без которой люди не могут поставить на учет транспортное средство. При этом справку нужно брать по месту жительства, но у многих нет возможности выехать в Азербайджан. Плюс это временные и финансовые затраты. Но самое главное - что эта справка не нужна, а на основании ее отсутствия людям было отказано в принятии целого пакета документов.

Заместитель директора филиала НАО по Костанайской области Данияр КОСЫБАЕВ сообщил, что информация по требованию ненужной справки с предстаивтелей азербайджанской диаспоры не подтвердилась.

- Во всех других ситуациях мы будем разбираться, и если они подтвердятся, будем работать с сотрудниками, - сказал он. - В этом году в целях большей доступности госкорпорации в Костанайской области появился единый номер колл-центра 1414. В день поступает более 4 000 звонков. Обрабатывают их 35 операторов, хотя нам нужны еще операторы. Поэтому, если есть желающие устроиться к нам на работу, милости просим! В этом году было выдано более 133 000 ЭЦП (электронно-цифровых подписей), сейчас есть возможность получить ЭЦП удаленно, через электронный портал. Мы стараемся повышать качество своих госуслуг в рамках концепции слышащего государства.

Но члены межведомственной комиссии настаивали на том, чтобы в госкорпорации тщательнее разобрались с жалобами. И действительно «слышали население, если хотят реализовать концепцию слышащего государства».