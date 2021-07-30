Имена еще 17 чемпионов XXXII летних Олимпийских игр стали известны в шестой медальный день. Определились они в восьми видах спорта. К сожалению, казахстанских представителей среди них нет.

Елена Рыбакина поборется за бронзовую медаль Олимпиады-2020 /Фото ktf.kz

Всего же 29 июля были проведены соревнования по 23 видам спорта, в пяти из которых продолжили свои выступления наши олимпийцы.

В теннисном турнире оставшаяся в единственном числе из семи стартовавших в этом виде казахстанских спортсменов борьбу продолжает первая ракетка Казахстана Елена РЫБАКИНА. В женском одиночном разряде наша теннисистка, являющейся 20-й ракеткой мира, встречалась в полуфинале с занимающей 12-е место в мировом рейтинге Белиндой Бенчич из Швейцарии. В первом сете казахстанка повела в счете 5:2, но не смогла довести дело до победного конца, уступив в итоге на тай-брейке 6:7. Второй сет Рыбакина выиграла - 6:4. А в решающем сете вновь сильней была швейцарка. Гарантированная же медаль Бенчич (либо золотая, либо серебряная) принесет Швейцарии награду в теннисе на четвертых Олимписких играх подряд.

Таким образом, Елена Рыбакина не смогла пробиться в олимпийский финал, но выступит в матче за третье место. В интервью olympic.kz теннисистка так прокомментировала свою игру в полуфинале:

- Проблема была больше не в третьем сете, а в первом, который я могла выиграть. Мне не хватило совсем немного. И в итоге физически было тяжело настроиться на тай-брейк после того, как вела в счете. Были тяжелые розыгрыши, предыдущий матч - все повлияло. А вот Бенчич умеет собраться и, когда уступает, играет более рискованно, меньше ошибается. Она и в первом сете неплохо играла, но мне не хватило ее дожать. А в третьем уже было тяжело причем и физически, и психологически. Не хватило концентрации удержать свою подачу. Для меня чем дольше длится матч, тем сложнее возвращаться в игру. Первый сет - моя грубая ошибка. Очень непривычно будет играть матч за третье место. Обычно на турнирах такие матчи не проводятся. Есть день, чтобы восстановиться, передохнуть, настроиться. Надеюсь, получится подойти к матчу за олимпийскую награду в хорошей форме.

Соперницей Рыбакиной в матче за бронзовую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио станет украинка Элина Свитолина, которая проиграла в полуфинале чешке Маркете Вондроушовой - 3:6, 1:6. Матч Рыбакина - Свитолина состоится 31 июля.

В турнире боксеров в этот день обошлось без потерь. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Абильхан Аманкул из Жамбылской области, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал первым из казахстанских боксеров четвертьфиналистом, выиграв свой стартовый матч у спортсмена из Узбекистана Фаната Кахрамонова единогласным решением судей - 5:0. При этом во втором раунде казахстанец отправил своего соперника в нокдаун. В четвертьфинале Аманкул встретится с бронзовым призером чемпионата мира 2019 года Эбертом Соузой из Бразилии.

Капитан команды Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прошел в 1/4 финала /Фото olympic.kz

В весовой категории свыше 91 кг с победы стартовал капитан сборной Казахстана по боксу двукратный серебряный призер чемпионатов мира и трехкратный серебряный призер чемпионатов Азии Камшыбек Кункабаев из Кызылординской области. В 1/8 финала он также единогласным решением судей одержал победу над Йосри Резком Мостафой Хафезом из Египта - 5:0.

В стрельбе из лука продолжаются индивидуальные соревнования среди мужчин. Ильфат Абдуллин из Алматинской области успешно прошел два раунда. В 1/32 финала он выиграл у Джеймса Вудгейта из Великобритании - 7:3 (27:26, 27:25, 26:27, 26:26, 27:25). В 1/16 его соперником стал Стив Вийлер из Нидерландов. Одержав победу со счетом 6:4 (26:26, 29:25, 28:28, 28:28, 27:27), казахстанец вышел в 1/8 финала.

Занимающее последнее шестое место в своей группе сборная Казахстана по водному поло провела свой третий матч на Олимпийских играх-2020 в Токио. На этот раз с лидерами группы - сборной Испании. Испанцы одержали победу со счетом 16:4. В следующем матче, который пройдет 31 июля, казахстанцы сыграют с командой Черногории.

В завершившихся полуфинальных соревнованиях по академической гребле среди мужчин в одиночке честь Казахстана защищал единственный в этом виде спорта представитель от нашей страны Владислав Яковлев из Туркестанской области. В своем заплыве казахстанец показал пятый результат и теперь примет участие в финале «D», где будут разыграны места с 19-го по 24-е.

После шестого медального дня с тремя бронзовыми медалями Казахстан занимает 55-е место.

Лидирует в медальном зачете Китай (15 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых), на втором месте Япония (15, 4, 6), а на третьем - США (14, 14, 10). В десятке также расположились 4. Россия (8, 11, 9), 5. Австралия (8, 2, 10), 6. Великобритания (5, 7, 6), 7. Южная Корея (4, 3, 5), 8. Франция (3, 5, 3), 9. Германия (3, 3, 7), 10. Италия (2, 7, 10).

Тем временем в Токио из Алматы прилетели 24 спортсмена, у которых олимпийские старты еще только впереди. Это представители видов борьбы, легкой атлетики, художественной гимнастики, плавания на открытой воде, синхронного плавания, пятиборья.