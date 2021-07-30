Об этом сегодня, 30 июля, на брифинге в РСК по эпидситуации в Костанайской области сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. На брифинге также говорили о росте количества заболевших Cvovid-19 и поставках вакцин.

- В Костанае сейчас работают два передвижных медицинских комплекса: в районе Центрального рынка и Складской, - уточнила заместитель руководителя облздрава. - Планируется, что в выходные они будут работать в районе ТРЦ MART и набережной «Шагала». Вакцинироваться можно во всех медицинских организациях с 9.00 до 21.00, а также в ТРЦ в рабочие и выходные дни.

По данных облздрава, из 1 906 коек в инфекционной больнице 946 заняты больными, из 280 в городской больнице, которая сейчас выполняет функцию инфекционного стационара, занято около 200 коек.

- На сегодня в реанимации находятся 65 человек, из них 24 - в тяжелом состоянии, - пояснила Бексултанова. - Из 300 карантинных коек 67 занято пациентами, которые ожидают результаты ПЦР-теста. Провакцинированных на данный момент 240 878 человек.

По словам Бексултановой, на днях в область должны привезти партию вакцины "КазВак", которую ждали еще в начале недели. Сейчас вакцина находится на хабе в Нур-Султане.

На уточняющий вопрос корреспондента «НГ» Бексултанова пояснила: согласно протоколу, вакцинироваться вторым компонентом вакцины Спутник-V можно на 21-й, 45-й и 90-й день. Однако с учетом эпидситуации людей приглашают вакцинироваться в основном на 21-й день. Промежуток между получением первого и второго компонентов вакцин "Коронавак" и "Хаят" составляет 2-3 недели.

Заместитель руководителя ДСЭК области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ еще раз призвал всех вакцинироваться.

- Позавчера было 213 заболевших, вчера 224, сегодня - 231, - отметил он. - Тенденция роста заболевших коронавирусной инфекцией продолжается, о чем мы уже не раз говорили. Поэтому, если есть возможность, нужно вакцинироваться.

Фото РСК