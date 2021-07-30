Поздно вечером в четверг в Костанае на стадионе «Центральный» состоялся ответный матч второго раунда нового футбольного еврокубка Лиги конференций УЕФА, в котором «Тобол» принимал хорватский клуб «Хайдук» из города Сплита.

Хайдук впервые с 2002 года проиграл в еврокубках с разницей в 3 гола / Фото hajduk.hr

Костанайский клуб попал в сложную ситуацию после первого матча, уступив в Сплите на стадионе «Полюд» хозяевам с разницей в два мяча. И теперь для выхода в следующий раунд необходимо было либо разгромить «Хайдук» на своем поле, либо довести дело до серии пенальти и постараться быть в ней точнее.

В прошедшем после встречи с хорватами матче группового этапа Кубка РК «Тобол» неожиданно уступил на своем поле «Махтааралу», отыгравшись со счета 0:3 и пропустив в компенсированное время. Правда из игроков основного состава в поединке с клубом казахстанской Первой лиги сыграли лишь сербский полузащитник Душан Йованчич, Серикжан Мужиков, а также два новобранца команды - португальский ролузащитник Рубен Бриджидо и нападающим сборной Узбекистана Игорь Сергеев, которые провели на поле не более одного тайма.

Не порадовал своих болельщиков перед ответной игрой и «Хайдук», уступивший на своем поле во втором туре национального чемпионата «Осиеку» (1:2) из одноименного города.

На состоявшейся накануне ответного поединка пресс-конференции наставник «Тобола» Александр Москаленко сказал, что в первой встрече свой отпечаток на игру наложило отсутствие у многих футболистов опыта выступления против таких европейских команд:

- К сожалению, у нас очень мало было игр такого уровня. Много игроков встретились с таким клубом в первый раз. Перед ответной игрой мы не нервничаем. Конечно, есть волнение, никого не собираюсь обманывать. Очень ответственная игра. Ответственность, в первую очередь, перед Казахстаном, перед Костанайской областью и нашими болельщиками. Уверен, что, если бы не ситуация с коронавирусом, трибуны были бы заполнены на 100 процентов. Большая ответственность и на мне, и на клубе. В первом матче в Хорватии не получилась та игра, которую мы хотим показывать. Дома мы постараемся сделать то, что мы умеем и планируем перенести в ответную игру.

Стартовый состав на ответный матч значительно изменился. Как и в Сплите, в Костанае вышли лишь Александр Мокин, Багдат Каиров, Сергей Малый, Александр Марочкин, сербский защитник Алекса Аманович и Руслан Валиуллин. Компанию им составили «размявшиеся» в домашнем кубковом матче Йованчич, Мужиков, Бриджидо и Сергеев, а также и третий сербский легионер Зоран Тошич.

В составе гостей замена была связана лишь с получившим травму Марко Ливайи.

Добившийся на своем поле преимущества хорватский клуб не собирался отсиживаться в обороне в гостях. И на 9-й минуте после атаки по правому краю защитник сборной Венгрии Герге Ловренчич выполнил прострел, который опасно замкнул у дальней штанги ударом головой Ян Млакар, но словенский нападающий не попал в створ ворот с близкого расстояния. На 18-й минуте уже «Тобол» провел опасный выпад, после которого Тошич и Бриджидо вывели на ударную позицию Сергеева, который пробил слева в дальний угол мимо двинувшегося в противоположную сторону голкипера Ловре Калинича, но мяч пролетел рядом со штангой.

Прошло минут двадцать, когда вновь был создан опасный момент у ворот. И возник он вблизи владений Мокина после атаки по правому флангу и подачи в штрафную площадь того же Ловренчича. Однако удару в дальний левый от голкипера угол ворот откликнувшегося на подачу албанского форварда Эмира Сахити не хватило точности. В ответной атаке выведший с капитанской повязкой на поле «Тобол» Мужиков сделал точную передачу низом вперед на Тошича, но тому помешал пробить по воротам сопроводивший его вплоть до лицевой линии Марио Вушкович.

Второй тайм хозяева начали очень активно и более агрессивней. И уже на второй после возобновления игры минуте «Тобол» провел атаку по центру, и Малый в штрафной площади сделал хороший пас на открывшегося слева в непосредственной близости от ворот Бриджидо, но в последний момент у того с ноги Ловренчич выбил мяч на угловой. На 50-й минуте Бриджидо отдал пас от левого углового флага Малому, а тот с линии штрафной площади сделал навесную подачу на дальнюю штангу на Тошича, но Калинич в прыжке перехватил мяч. Через три минуты Бриджидо, с помощью дриблинга освободившись от опеки защитников, от левого угла штрафной площади попытался с разворота пробить в дальний верхний угол ворот, но мяч пролетел намного выше. А еще через три минуты Бриджидо от того же угла штрафной площади сделал передачу в центр Тошичу, который отдал пас направо Йовановичу, пробившему по воротам из-за пределов штрафной площади. И мяч после небольшого рикошета от ноги Стефана Симича влетел в левый нижний от не сумевшего перестроиться Калинича угол ворот - 1:0.

Ровно через пять минут Малый сделал с правого края передачу вперед и налево на Бриджидо, тот откинул мяч Мужикову, который быстро перевел его низом вперед Тошичу. Сербский полузащитник хорошо оценил ситуацию на поле и ювелирным пасом в штрафную площадь вывел на ударную позицию Сергеева, который из-под ноги Вушковича с левого угла вратарской площадки сильно и точно пробил мимо голкипера - 2:0.

А на 67-й минуте Сергеев оформил дубль. Выскочив из-за спин защитников, он с линии вратарской площадки замкнул головой навесную передачу Мужикова с левого фланга, поразив ближний правый от Калинича угол ворот - 3:0.

Фото vesti.kz

Буквально в первой же после третьего пропущенного гола своей атаке «Хайдук» заработал 11-метровый штрафной удар. Ворвавшийся справа в штрафную площадь хозяев Сахити натолкнулся на Марочкина, а российский рефери Владимир Москалев без колебаний указал на «точку». Однако Мокин вначале отразил мяч после удара пробивавшего пенальти Филипа Кровиновича, а затем и после удара в ближний правый от голкипера угол ворот успевшего на добивание Млакара.

Вскоре в обеих командах последовали массовые замены. В «Тоболе» вместо Тошича и Сергеева вышли нападающие из Гвинеи Тони Силва и из Грузии Элгуджа Лобжанидзе, на что гости ответили тройной заменой на 83-й минуте. А через четыре минуты Мужикова и Бриджидо заменили Азат Нургалиев и Асхат Тагыберген. Давление «Хайдука» немного усилилось, но до явных голевых моментов дело не доходило вплоть до окончания компенсированного времени. А в начале пятой добавленной минуты вышедший на замену Стипе Биук ворвался по левому краю в штрафную площадь «Тобола» и почти от лицевой линии сделал прострел. Мокин и защитники выбили мяч, но первым на подборе оказался Сахити, который от границы штрафной площади пробил рядом с правой от голкипера стойкой ворот и перевел матч в овертайм.

Особой остроты в обоих экстра-таймах не было, и дело, казалось бы, шло к серии пенальти, когда на 118-й минуте Тагыберген после атаки по левому флангу получив ответную передачу от Нургалиева сильно пробил из-за пределов штрафной площади в дальний нижний угол ворот, и мяч под руками отчаянно бросившегося за ним Калинича влетел от газона в сетку ворот. 4:1 и «Тобол» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Фото fctobol.kz

На послематчевой пресс-конференции наставник «Тобола» Александр Москаленко поздравил всех болельщиков с победой:

- Это заслуга не только нашего клуба, но и всего региона. То, какую атмосферу вы создали на стадионе - это было великолепно. За счет этого, где-то вы команду поддержали в трудную минуту, где-то гнали вперед. Большое спасибо болельщикам и фанатскому корпусу! Не было ни одного равнодушного человека в городе, в области. Все хотели и мечтали о достойной игре.

Хочу сказать слова благодарности команде. Она провела очень хорошую, европейскую игру. Ребята выполнили все тренерские установки, которые мы наигрывали. Первый матч мы сыграли плохо и неуверенно, но здесь всю ситуацию исправили. Побеждает команда, а проигрывает тренер - это их заслуга.

Все знают цену, все хотят играть в Европе. Можно сказать, что в следующем году не каждый футболист здесь останется. Поэтому все ребята хотят попасть как можно дальше и поиграть в европейский футбол. Не хочу никого обижать, но лучше ехать и играть в Европе, чем в других городах Казахстана и привезти нашим болельщикам еще одну европейскую команду.