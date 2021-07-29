Костанайский "Тобол" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, обыграв хорватский "Хайдук" из Сплита, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Ответная встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме командам отличиться не удалось.

Начало второго тайма обернулось кошмаром для гостей, которые за 11 минут пропустили три гола. Сначала на 56-й минуте Душан Йованчич вывел "Тобол" вперед, мощно пробив из-за пределов штрафной. Затем новичок костанайцев Игорь Сергеев оформил дубль (61-я и 67-я) и довел счет до крупного.

На 70-й минуте "Хайдук" мог сократить отставание, получив право на 11-метровый. Но голкипер "Тобола" Александр Мокин отбил удар Филипа Кровиновича.

Однако в уже компенсированное ко второму тайму время гости все же забили - отличился Эмир Сахити, который перевел игру в овертайм. Напомним, первая игра в Сплите закончилась со счетом 2:0 в пользу "Хайдука".

В дополнительное время удачливее оказались костанайцы - победу "Тоболу" принес Асхат Тагыберген, отличившийся на 118-й минуте.

Ранее в третий раунд Лиги конференций вышел и карагандинский "Шахтер", обыгравший по сумме двух матчей румынский клуб "Стяуа" (ФКСБ).