"Тобол" забил три гола за 11 минут и вышел в третий раунд Лиги конференций. Мокин отбил пенальти
Костанайский "Тобол" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, обыграв хорватский "Хайдук" из Сплита, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Ответная встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме командам отличиться не удалось.
Начало второго тайма обернулось кошмаром для гостей, которые за 11 минут пропустили три гола. Сначала на 56-й минуте Душан Йованчич вывел "Тобол" вперед, мощно пробив из-за пределов штрафной. Затем новичок костанайцев Игорь Сергеев оформил дубль (61-я и 67-я) и довел счет до крупного.
На 70-й минуте "Хайдук" мог сократить отставание, получив право на 11-метровый. Но голкипер "Тобола" Александр Мокин отбил удар Филипа Кровиновича.
Однако в уже компенсированное ко второму тайму время гости все же забили - отличился Эмир Сахити, который перевел игру в овертайм. Напомним, первая игра в Сплите закончилась со счетом 2:0 в пользу "Хайдука".
В дополнительное время удачливее оказались костанайцы - победу "Тоболу" принес Асхат Тагыберген, отличившийся на 118-й минуте.
Ранее в третий раунд Лиги конференций вышел и карагандинский "Шахтер", обыгравший по сумме двух матчей румынский клуб "Стяуа" (ФКСБ).
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