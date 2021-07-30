Врач-фтизиатр из Костанайской области Сергазы Бердиханов записал видеообращение и рассказал, в каких ужасных условиях живет его семья в ведомственной квартире, передает Tengrinews.kz.

Фото:Тengrinews.kz

В больницу района Беимбета Майлина Костанайской области врач-фтизиатр Сергазы Бердиханов приехал четыре года назад вместе с супругой, которая тоже по специальности врач. Молодой семье выделили двухкомнатную квартиру. Они сделали в ней небольшой косметический ремонт, а с первыми осадками заметили, что течет кровля. Из-за этого обои отошли, а на стенах появилась плесень.

"После того как мы переехали сюда, крыша начала протекать, с тех пор дома влажно и сыро. Из-за сырости на стенах образовалась плесень. Дети стали часто болеть", - рассказывает Сергазы Бердиханов.

Несколько раз, по словам Сергазы, он обращался к главному врачу больницы со своей проблемой, но получал только обещания. Два раза за свой счет семья ремонтировала квартиру и латала кровлю.

"Мы приехали сюда по государственной программе "С дипломом в село", чтобы оказывать медицинскую помощь. Трудимся давно, есть благодарные пациенты. Огорчает одно, что нет никаких условий для проживания, кто после такого захочет поехать в деревню?" - говорит врач Сергазы Бердиханов.

Главврач районной больницы Беимбета Майлина Бекболат Уалиев заверил, что в течение двух недель будет проведен ремонт крыши и квартиры семьи медиков.

"Это проблема общая, всего дома. Мы собирались заливать крышу ранней весной, своими силами организовать и провести ремонт. Хотя сейчас такой период, свободных людей нет, рабочие в связи с пандемией заняты доставкой кислорода и другими повседневными работами. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле. В бюджете средства у нас заложены на оказание медицинской помощи, надо еще изыскивать свободные финансовые средства на ремонт, это, кстати, немалые деньги", - пояснил главный врач районной больницы Бекболат Уалиев.

В акимате же сообщили, что жалоб на протекающую крышу к ним не поступало. В июне проводился сход, где жителей оповестили о создании кондоминиума. Поэтому, если вопрос встанет по ремонту кровли во всем доме, жители будут решать его самостоятельно.