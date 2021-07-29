Такие центры, куда могут прийти пациенты в возрасте от 10-ти до 29 лет, работают в Казахстане с 2011 года. Раньше они находились при поликлиниках, в частности, в Костанае - в поликлинике № 4. Но в этом году по инициативе железнодорожной больницы Молодежный центр здоровья открыли по адресу пр. Абая, 143. Сделано это для разграничения потока пациентов.

Обратиться в центр здоровья может каждый в возрасте от 10 до 29 лет

-В МЦР есть комплексная помощь дерматовенеролога, андролога, гинеколога, психиатра, – рассказала "НГ" руководитель центра Асем САДВАКАСОВА. – В нашем штате есть юрист, призван он для оказания помощи в правовом поле. Если в семье происходит бытовое насилие, то подросток может прийти к нам и тогда подключится целая мультидисциплинарная команда по решению его проблемы.

Центр здоровья работает без направлений, по самообращению. Пациентам до 16 лет необходимо присутствие ответственного за них взрослого, в возрасте от 16 до 18 - при обращении в профилактических целях согласие родителя или опекуна не требуется, в остальных случаях нужно письменное согласие.

-Мы обслуживаем не по прикреплению, - пояснила Садвакасовова. - К нам могут приходить подростки и молодежь со всей области. Услуги бесплатные, в некоторых случаях - анонимные. Лабораторные исследования и УЗИ здесь проводят тоже бесплатно. Одно но - мы оказываем услуги по охране репродуктивного и психического здоровья, а уже внутренние заболевания – диабет, кардио, медотвод, на злобу дня – с ними нужно обращаться в поликлинику по прописке.

Центр собирается проводить онлайн-семинары и беседы, касающиеся инфекционных заболеваний, профилактики стресса. Здесь есть социальный работник, который может консультировать молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, по возможности получения помощи от государситва.

МЦР ведет запись на официальной странице в Instagram и работает над тем, чтобы можно было записаться или получить консультационную помощь в приложении DamuMed.

Фото Арсения СТАКАНОВА