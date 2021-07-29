На продолжающихся в Японии Олимпийских играх 28 июля стали известны обладатели еще 23 комплектов наград, которые были разыграны в 11 видах спорта. В розыгрышах трех комплектов приняли участие и казахстанские спортсмены, к сожалению, не сумевшие пополнить медальную копилку страны.

А всего в пятый медальный день Олимпиады были проведены соревнования по 27 видам спорта, в семи из которых приняли участие и казахстаны.

Первая пакетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал олимпийского турнира /Фото пресс-службы Федерации тенниса Казахстана

В теннисном турнире очередного исторического достижения добилась первая ракетка Казахстана Елена РЫБАКИНА, игравшая в этот день матч за выход в полуфинал с девятой ракеткой мира Гарбинье Мугурусу из Испании. Казахстанке хватило двух сетов, чтобы переиграть свою именитую соперницу - 7:5, 6:1.

После матча Рыбакина так прокомментировала пресс-службе Федерации тенниса Казахстана свое выступление:

- Я безумно рада пройти в полуфинал. Сегодня я играла очень хорошо, настраивалась на этот матч. Понимала, что нельзя много рисковать, нужно играть более надежно, поэтому начала с более длинных розыгрышей. Мне кажется, что в первом сете местами я играла пассивно, но в целом хорошо подавала. Я довольна своим матчем и буду настраиваться на завтрашнюю игру. Очень приятно, когда тебя поддерживает весь Казахстан. Я это чувствую, мне безумно приятно. Надеюсь и дальше радовать своей игрой и показать в завтрашнем матче хороший уровень.

Матче за выход в финал Елена Рыбакина сыграет против 12-й ракетки мира Белинды Бенчич из Швейцарии.

Ставшие накануне обладателями 99-й для Казахстана олимпийской лицензии теннисисты Ярослава Шведова и Андрей Голубев выступили в 1/8 финала турнира в смешанном разряде. Их соперниками стали хозяева соревнований японские теннисисты Эна Сибахара и Бен Маклахлан. Встреча продлилась два сета, по итогам которых в четвертьфинал прошли японцы - 3:6, 6:7.

В соревнованиях по плаванию состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 м брассом. Среди участников двух заплывов был и олимпийский чемпион предыдущих игр на этой дистанции алматинец Дмитрий Баландин, квалифицировавшийся в эту стадию с седьмым результатом. Седьмым был казахстанец и в этот день, но только в своем заплыве, уступив своему же показанному накануне результату 0,23 сек. - 2 мин. 9,22 сек. Это время не позволило Баландину попасть в финальную восьмерку.

Продолжилась череда поражений у участников боксерского турнира. Никто из казахстанцев, выходивших в этот день в олимпийский ринг, не смог пройти в четвертьфинальную стадию соревнований. Единственная представительница Казахстана в женском боксерском турнире Надежда Рябец из Костаная уступила в своем первом бою в весовой категории до 75 кг раздельным решением судей более опытной спортсменке из Канады Таммаре Тибо - 1:4.

Второй бой на этой Олимпиаде проводил Серик Темиржанов из Павлодарской области. После победы на старте над Роландом Галошем из Венгрии выступающий в весовой категории до 57 кг казахстанец в 1/8 финала встречался с серебряным призером чемпионата мира 2017 года из США Дюком Рэганом и уступил ему единогласным решением судей - 0:5.

Покинул Олимпиаду после первого же боя в весовой категории до 81 кг представлявший Казахстан чемпион мира Бекзад Нурдаулетов из Мангистауской области, уступив раздельным решением судей спортсмену из России Имаму Хатаеву - 1:4.

Второй старт на Олимпийских играх принял североказахстанский велосипедист Алексей Луценко, выступивший в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 44,2 км. Показав результат 1 час 2 мин. 21,67 сек, казахстанец уступил 7 мин. 17,48 сек. ставшему победителем Приможу Рогличу из Словении и занял 32-е место.

Последним из казахстанских дзюдоистов вышел на олимпийское татами в Токио Ислам Бозбаев из Карагандинской области, выступавший в весовой категории до 90 кг. В стартовой схватке он одержал чистую победу над бразильским дзюдоистом Рафаэлем Маседу. А в поединке в рамках 1/16 финала казахстанец встретился с двукратны бронзовым призером чемпионатов Европы и победителем Кубка Европы-2016 Мамедали Мехдиевым из Азербайджана и уступил.

Таким образом, команда Казахстана по дзюдо завершила Олимпиаду в Токио с одной бронзовой медалью, обладателем которой стал жамбылец Елдос Сметов (до 60 кг).

В Токио продолжаются индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Представитель Алматинской области Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира лучнику из Китая Дапенгу Вонгу - 4:6 (27:27, 28:26, 27:27, 28:30, 27:28).

Гимнаст Милад Карими продолжит свои выступления на Олимпиаде еще в двух видах программы /Фото пресс-службы НОК РК

Обладатель семи олимпийских лицензий гимнаст из Алматы Милад Карими выступил в финале в личном многоборье, попав туда с 18-м результатом. Набрав 82,530 балла, казахстанец завершил соревнования на 14-м месте среди 24-х финалистов. При этом он стал лучшим в вольных упражнениях, показав результат 15,033 балла, и завершил другие виды программы многоборья со следующими результатами: опорный прыжок - 14,066 (17-е место), брусья - 12,866 (22), перекладина - 13,333 (18), махи на коне - 13,266 (15), кольца - 13,966 (16).

Олимпийским чемпионом в многоборье стал японец Даики Хашимото (Япония) - 88,465. Второе место занял Руотен Сяо (Китай) - 88,065, а третье место у Никиты Нагорного (Россия) - 88,031.

Карими еще предстоит выступить в финальных соревнованиях в вольных упражнениях и на перекладине, которые пройдут соответственно 1 и 3 августа.

По итогам пятого медального дня Олимпиады в копилке Казахстана по-прежнему три бронзовые медали. Десятку лучших медального зачета составляют: 1. Япония (13-4-5), 2. Китай (12-6-9), 3. США (11-11-9), 4. Россия (7-10-6), 5. Австралия (6-1-9), 6. Великобритания (5-6-5), 7. Южная Корея (4-2-5), 8. Германия (3-2-5), 9. Франция (3-2-3), 10. Нидерланды (2-6-3).

Казахстан опустился на 52-е место.



