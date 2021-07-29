В среду, 28 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 224 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,1%. Во вторник, 27 июля, эти показатели составляли 213 человек и 1,0%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась так: г. Костанай - 91, г. Рудный – 56, г. Лисаковск – 20, г. Аркалык – 10, по 9 случаев в г. Житикаре, Амангельдинском, Денисовском районах, 5 случаев в Мендыкаринском районе, по 4 случая в Аулиекольском и Федоровском районах, по 3 случая в Алтынсаринском и Сарыкольском районах, 1 случай в Наурзумском районе.

192 пациента обследованы по самообращению, 28 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 203 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 июля 2021 г. зарегистрировано 20 024 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 18 161 человек.