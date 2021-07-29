За пять месяцев 2021 года Казахстан покинули почти 9 862 человека. Приехали в страну 3 662 человека. Журналисты Aibat_kz спросили у мигрирующих за рубеж казахстанцев, почему они покидают страну и по чему больше всего скучают, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Милана Литвинова пять лет живет в Канаде. Она призналась, что покинула родину по экономическим соображениям.

"Уровень того, сколько денег я могу заработать в Казахстане и сколько могу заработать здесь, в Канаде, на одном и том же деле - небо и земля. У меня высокие ставки, высокие цели, поэтому в Казахстане мне просто нечего делать. Тот уровень финансового достатка, которого я хочу достичь, он там невозможен", - объяснила она.

По словам девушки, в Канаде лучше работает поддержка от государства и финансовая помощь при сложных жизненных ситуациях. В то же время она пояснила, что не хотела бы, чтобы Казахстан перенимал какие-то конкретные вещи. По ее словам, стране стоит сфокусироваться и решить текущие проблемы.

О зарплатах рассказала Жанерке Бегалы, которая последние пять лет живет в Южной Корее.

"Средние зарплаты здесь около 1800 долларов. Это минимум. А максимум - больше 10 тысяч долларов", - отметила она в качестве причины переезда.

Ангелина Ларина шесть лет живет в Чехии. По ее словам, уровень безработицы в стране минимальный, чего не скажешь о Казахстане.

"Наверное, здесь нет каких-то ограничивающих убеждений, к примеру, что если ты работаешь официантом, то это "фу, официант". Потому что в среднем хороший официант будет зарабатывать хорошо. (...) В Европе безопасно. Я чувствую себя безопасно, в Казахстане я себя так не чувствовала. Я не знаю, от чего это зависит. Скорее всего, это зависит от менталитета", - поделилась девушка.

При этом она призналась, что очень скучает по Казахстану, а также отметила странные предпочтения чехов в еде.

"Если ты идешь в кино, у тебя кино ассоциируется с вкусным попкорном. Здесь попкорн с колбасой и сыром. Что за издевательство", - с улыбкой рассказала она.

Азат Шаймердинов переехал в Польшу всего месяц назад.

"Получаем мы, к примеру, 2500 злотых (273 тысячи тенге. - Прим.). Если снимать квартиру одному человеку, будет уходить примерно тысяча злотых. Остается полторы тысячи. Их можно потратить на еду, одежду, поднакопить, съездить в другую страну. Здесь съездить в другую страну, как для нас из Алматы съездить в Караганду. Овощи-фрукты здесь вкусные, с этим проблем нет. Мяса маловато. Я люблю мясо, как казах истинный. Здесь практически не найти конину, а если она есть, то она стоит очень дорого", - поделился он.

Глеб Шевченко четыре года живет в России. ОН отметил, что переезд был связан с научной деятельностью.

"Я думаю, что такого же успеха в Казахстане именно я бы не смог добиться. По крайней мере, известные мне лаборатории плазмы, где я сейчас нахожусь, более развиты в России", - прокомментировал он.

Глеб признался, что некоторые продукты до сих пор ему из Казахстана высылает мать. Казахстанские продукты, которые, по его мнению, вкуснее, чем в России, - это молочная продукция, конфеты и мясо.

Григорий Мелкунов 5 лет живет в Израиле, он отметил преимущества медицинской помощи.

"Очень просто заказать очередь к врачу, сдать анализы, когда тебе удобно. Если врач выписал лекарства и ты идешь с этой карточкой в аптеку, тебе дают очень большую скидку - 70 процентов. Покупаешь лекарства за гроши. (...) Казахстан я помню все свое детство и юность. Народ еще из той, советской эпохи. До сих пор у нас есть эта серость, что ты должен быть серьезным человеком. Ты должен, должен, должен..." - отметил он.

При этом Григорий заверил, что уезжал из Казахстана с теплом в душе и не имеет никаких претензий к стране.