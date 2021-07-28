В четверг, 29 июля, на стадионе «Центральный» состоится ответный матч второго раунда Лиги конференций УЕФА, в котором костанайский «Тобол» примет хорватский клуб «Хайдук» из Сплита.

На вопросы костанайских журналистов в онлайн-режиме отвечали игрок «Хайдука» Герге Ловренчич и наставник хорватского клуба Йенс Густафсон /Фото hajduk.hr

Первый матч в Хорватии завершился победой хозяев со счетом 2:0. Для продолжения борьбы «Тоболу» необходимо на своем поле выиграть с большей разницей. Победа же хозяев с разницей в два мяча автоматически переведет продолжение борьбы за выход в следующий раунд в дополнительные два тайма по 15 минут время. А в случае с ничейным результатом в овертаймах обладателя путевки выявит серия пенальти.

Не собирается упускать достигнутого хорватский клуб, а казахстанский намерен исправить ситуацию на своем поле. Об этом накануне матча заявили наставники команд на проведенных пресс-конференциях.

Пресс-конференция с участием главного тренера «Хайдука», шведского специалиста Йенса ГУСТАФСОНА прошла в онлайн-режиме перед вылетом команды чартерным авиарейсом в Костанай.

- Первую игру мы выиграли со счетом 2:0. Я как раз перед той встречей сказал, что буду доволен таким результатом, - сказал Густафсон, отвечая на вопросы костанайских журналистов. - Мы могли бы забить еще один гол, но «Тобол» не позволил этого сделать. «Тобол» - очень хорошая команда. В ней невозможно выделить кого-то. Поэтому нам предстоит очень сложная ответная игра. Нам предстоит преодолеть перед матчем большое расстояние, но мы хорошо подготовлены и сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. В нашей команде из-за травмы не будет нападающего сборной Хорватии Марко Ливайя. У нашей команды есть свой стиль игры, и мы будем его придерживаться. Но многое будет зависеть от того, какая ситуация сложится в ответном матче.

- В европейских отборочных матчах важна каждая игра. Я раньше играл в Казахстане, знаю, как сложно там играть из-за долгого пути, разницы во времени. Мы едем в Казахстан, чтобы выиграть, а не сохранить преимущество, - добавил присутствовавший на пресс-конференции защитник «Хайдука» и сборной Венгрии Герге ЛОВРЕНЧИЧ.