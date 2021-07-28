В одном командном и в девяти индивидуальных видах спорта приняли участие казахстанские спортсмены на Олимпийских играх в Токио в четвертый медальный день.

На дистанции 200 м брассом олмпийский чемпион 2016 года Дмитрий Баландин /Фото olympic.kz

Всего же 27 июля разыгрывались 27 комплектов наград в 14 видах олимпийской программы, а соревнования в этот день прошли в 29 видах.

Накануне стали известны участники теннисного турнира на Олимпийских играх в смешанном парном разряде. Турнирная сетка этих соревнований состоит из 16 команд, каждая из которых сформирована из игроков, представляющих одну страну. Учитывая, что рейтинг для микста на ведется, 12 (из 16-ти) смешанных дуэтов комплектуются из игроков, получивших лицензии на соревнования в одиночных или парных разрядах. Оставшиеся четыре определяются «Комитетом олимпийского тенниса» ITF. Формирование и регистрация пар в смешанном разряде проводится непосредственно на олимпийском турнире из игроков, уже участвующих в Олимпиаде.

Казахстан в турнире смешанных пар представят Андрей Голубев, не прошедший первый круг в парном разряде вместе с Александром Бубликом, и Ярослава Шведова, снявшаяся из-за теплового удара в первом туре турнира в одиночном разряде.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал /Фото ktf.kz

А первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжила победное шествие на Олимпиаде, обыграв в длившемся 1 час 41 минуту матче 1/8 финала в двух партиях Донну Векич из Хорватии со счетом 7:6 (7:3), 6:4. За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с девятой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.

В мужском одиночном разряде 127-я ракетка мира из Казахстана Михаил Кукушкин в борьбе за выход во втором круге (1/8 финала) встретился с 66-м номером мирового рейтинга Ильей Ивашко из Беларуси и, выиграв первую партию, в итоге уступил - 7:6, 3:6, 3:6.

Дзюдоист Дидар Хамза из Туркестанской области, представлявший Казахстан в весовой категории до 81 кг, в первом круге олимпийского турнира уступил чемпиону мира из Монголии Саиду Моллаеи, ставшему в итоге серебряным призером Олимпийских игр.

С побед в первом круге стартовали казахстанские таеквондисты. Жансель Дениз из Атырауской области, выступающая в весовой категории свыше 67 кг, в первом круге проводила поединок против соперницы из Узбекистана Светланы Осиповой и завершила встречу со счетом 10:9 в свою пользу. Руслан Жапаров из Жамбылской области в поединке в весовой категории свыше 80 кг со счетом 11:7 выиграл у Александра Бахманна из Германии. А четвертьфинальные схватки наши спортсмены проиграли? Дениз уступила трехкратной чемпионке мира и бронзовому призеру Олимпиады-2016 Бьянке Уолкден из Великобритании (7:17), а бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Азии корейцем Кьо Дон Ин из Южной Кореи во втором круге был сильнее Жапарова (10:2). Не попав в утешительные раунды, казахстанские таеквондисты завершили выступление на Олимпийских играх в Токио.

Показавший лучший из казахстанских стрелков из лука результат в квалификационных соревнованиях Денис Ганькин из Алматинской области выступил в индивидуальных соревнованиях. В первом раунде (1/32 финала) он выиграл у спортсмена из Египта Юссофа Толбы со счетом 6:4 (26:23, 27:23, 24:25, 25:27, 27:24). Однако во втором туре он уступил итальянцу Мауро Несполи - 2:6 (25:28, 23:25, 28:27, 24:26) и завершил свои выступления на Олимпиаде. В индивидуальных соревнованиях предстоит выступить еще представителям Алматинской области Ильфату Абдуллину и Санжару Мусаеву.

В квалификационных соревнованиях по плаванию на 200 м брассом принял участие олимпийский чемпион 2016 года Дмитрий Баландин из Алматы, завоевавший «золото» в Рио-де-Жанейро именно на этой дистанции. Приняв старт в последнем пятом заплыве, лидер казахстанского плавания финишировал четвертым, показав седьмое среди всех участников время - 2 мин. 08,99 сек. Этот результат принес ему место в полуфинале, где выступят 16 пловцов.

Второе поражение потерпела мужская сборная Казахстана по водному поло, уступившая команде Сербии со счетом 5:19. По два гола в составе сборной Казахстана записали на свой счет Евгений Медведев и Сржан Вуксанович, автором еще одного гола стал Душан Маркович.

Первые две потери понесла сборная по боксу. Абылайхан Жусупов из Карагандинской области в весовой категории до 69 кг уступил раздельным решением судей (1:4) Деланте Джонсону (США). А воспитанник костанайского бокса Василий Левит (до 91 кг) из Нур-Султана был нокаутирован испанским боксером кубинского происхождения Эммануэлем Рейесом Пла.

После четвертого дня соревнований в медальном зачете Казахстан с тремя бронзовыми медалями занимает 47-е место. Лидируют в этом зачете хозяева Олимпиады - 10 золотых, три серебряных и 5 бронзовых наград. Второе место у США (9-8-8), третье - у Китая (9-5-7).