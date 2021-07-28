Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года казахстанский боксер Василий Левит прокомментировал свое поражение нокаутом на Олимпиаде-2020 в Токио, передает Tengrinews.kz.

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"Хочется обратиться со словами благодарности ко всем моим подписчикам и болельщикам за поддержку и добрые слова в такой непростой момент для меня! Вы делите со мной вместе и радость побед, и горечь поражений! Спорт - это моя жизнь. У боксеров есть такая мудрость: кто не падал, тот и не поднимался. Данное выражение применимо к жизни любого человека, стремящегося и идущего к своей цели. Одному держать удар очень трудно, но когда ты чувствуешь такую поддержку, понимаешь, что ты в этой жизни не один! Есть семья, родные и близкие люди, которые всегда подставят плечо, и есть вы, дорогие болельщики, готовые разделить со мной и мои победы, и мои поражения, готовые написать такие слова, читая которые понимаешь, что самое ценное в жизни - это люди, которые тебя понимают и в тебя верят", - написал Левит в Instagram.

Лидер сборной Казахстана Василий Левит сенсационно проиграл нокаутом в своем стартовом бою на Олимпиаде-2020 в весовой категории до 91 килограмма.

Ранее испанский боксер Энмануэль Рейес прокомментировал победу над казахстанцем Василием Левитом.

"Я усердно работал, чтобы победить. Я знал о сильных сторонах Левита и знал, как он действует в ринге. Я не удивлен результатом, потому что я знал свою ударную силу, что могу побить любого противника, что и стало ключевым в поединке. Я не настраивался на нокаут, но он принес мне победу, и это самое важное", - сказал Рейес.