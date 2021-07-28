По прогнозам синоптиков, в четверг, 29 июля, днем местами пройдут дожди с грозами. В пятницу и субботу, 30-31 июля, в дневное время местами кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В областном центре осадки в виде кратковременного дождя ожидаются в пятницу. В субботу прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.

- В четверг ночью по области будет 8-13 градуса тепла, на юге 17 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём температура будет в пределах 20-25, на юге 29 градусов. В пятницу ночью термометры покажут 8-13°С, на юге 16°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметок 25-30, на юге 33°С. В субботу ночью ожидаем 12-17, на юге 20°С; днем воздух прогреется до 27-32, на юге до 37 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 8-10°С, днём 22-24°С. В пятницу: ночью 11-13°С, днём 23-25°С. В субботу: ночью 15-17°С, днём 28-30°С.

Ветер в четверг северо-западный, в пятницу западный с переходом на юго-западный, это направление сохранится и в субботу. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, в пятницу и субботу местами возможны усиления до 15-20 м/с.