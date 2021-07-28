Анализ первого этапа деклараций показал, что деньги госслужащие хранят преимущественно в Сингапуре, а недвижимость любят приобретать в России. Об этом сообщает inbusiness.kz, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

С 1 января 2021 года декларацию об активах и обязательствах представили свыше 465 тысяч физических лиц, среди них госслужащие, лица, приравненные к ним, а также их супруги. Как сообщили в Комитете госдоходов (КГД), из 465 тысяч физических лиц, представивших декларацию, 117 физических лиц имеют банковские счета в иностранных банках 29 стран. Наибольшая сумма задекларированных денег находится в банках следующих стран:

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176 физических лиц задекларировали 221 объект недвижимости, зарегистрированый в компетентном органе иностранного государства. Проведенный мониторинг показал, что наибольшее количество недвижимости зарегистрировано в следующих странах:

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Из 465 тысяч физических лиц, представивших декларацию, 333 физических лица задекларировали 392 транспортных средства, которые зарегистрированы в компетентном органе иностранного государства.

Относительно имущества, зарегистрированного на территории Казахстана, в КГД сообщили, что согласно действующему налоговому законодательству в декларации об активах и обязательствах отсутствует требование по отражению недвижимости и транспортных средств, зарегистрированных в уполномоченных органах.

На вопрос, будут ли декларации чиновников публиковаться в открытом доступе, в КГД сообщили, что перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.