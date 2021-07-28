Работники ГКП «Костанай-Су» начали прокладывать канализационные трубы новым методом - без рытья траншей и задействования габаритной техники.

Сегодня, 28 июля, такой метод прокладки показали журналистам рядом с домом № 19 по ул. Майлина.

- Сначала полиэтиленовые трубы разрезаем на модули длиной 0,75 м, потому что с трубами большей длины в колодцах невозможно работать, - пояснил на месте заместитель главного инженера ГКП «Костанай-Су» Болат СЕЙТБАЕВ. - Колодцы у нас в основном метровые или полутораметровые в диаметре. Модули нарезаем на токарном станке и сами делаем резьбу. Модули опускаются в колодец и с помощью пневмоударной машины и компрессора прокладываются от колодца до колодца. Потом спускается наш сотрудник и соединяет их с помощью резьбы.

Накануне этой операции из старой трубы откачивают воду и разрушают ее. Труба разлетается на кусочки, которые врезаются в землю внутри колодца. Поверх прокладывают новую трубу.

- Такой метод мы начали использовать с начала лета, - сообщил Сейтбаев. - Два месяца нарабатывали опыт, а теперь решили презентовать представителям СМИ. Метод позволяет прокладывать новые канализационные трубы без разрушения асфальта, что намного удобнее и для горожан, и для нас. С начала лета таким способом проложили 238 метров труб диаметром 160 мм и 225 метров диаметром 80 мм. В день обычно прокладываем от 20-ти до 50 метров труб, в зависимости от обстоятельств. Часть труб прокладываем и старым способом.

Заместитель главного инженера горводоканала уточнил, что бестраншейный метод применим только к прокладке канализационных труб, а для водопроводных до сих пор используют открытый способ с использованием экскаваторов и другой крупной техники. Аппараты для бестраншейного метода ГКП «Костанай-Су» берет в аренду.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ