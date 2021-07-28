Социальная сеть Instagram объявила о решении ввести правило по умолчанию делать закрытыми аккаунты детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на блог Instagram.

При регистрации в Instagram сервис раньше просил молодых людей выбрать между общедоступной или частной учетной записью. Однако исследование, которое провела компания, показало, что в 80 процентах случаев пользователи предпочитают вести частный, или закрытый, аккаунт.

Начиная с этой недели новые профили тех, кому еще нет 16 лет, будут по умолчанию закрытыми. Указывается, что эта мера направлена на защиту детей от нежелательных комментариев и внимания подозрительных пользователей.

Подозрительными будут считать те аккаунты, которые принадлежат взрослым людям, на которых недавно жаловались молодые пользователи или которые были заблокированы. Такие аккаунты не смогут подписаться на пользователей младше 16 лет, читать их комментарии и комментировать их публикации. Пока эта функция будет работать в США, Австралии, Франции, Великобритании и Японии, позже - и в других странах.

Компании и рекламодатели также не смогут таргетировать рекламу для пользователей младше 18 лет. Эти изменения коснутся Instagram, Facebook и Messenger. Когда пользователь достигнет совершеннолетия, ему сообщат о вариантах таргетинга и инструментах, которые рекламодатели могут использовать, чтобы показывать ему рекламу.

В сообщении компании говорится, что уже зарегистрированным пользователям в этой возрастной группе, имеющим открытый аккаунт, будет предложено ограничить доступ к своей странице. Впоследствии дети смогут сами решать, каким будет их профиль.

Ранее Instagram решил запретить взрослым отправлять сообщения детям и подросткам, если они не добавили друг друга в друзья. Функция работает на основе технологии прогнозирования возраста людей.