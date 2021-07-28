27 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 213 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 82, г. Рудный – 35, г. Аркалык – 21, Аулиекольский район – 19, район им. Б. Майлина – 18, г. Лисаковск – 14, Костанайский район – 9, Федоровский район – 6, Денисовский район – 3, по 2 случая в Карасуском и Мендыкаринском районах, по 1 случаю в Камыстинском и Узункольском районах.

181 пациент обследован по самообращению, 30 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 188 с симптомами заболевания, 25 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 июля 2021 г. зарегистрировано 19 800 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 959 человек.