В Костанае осудили женщину за поддельный ПЦР-тест, предъявленный при вылете из страны, передает Tengrinews.kz.

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Жительница Костаная предъявила фиктивную ПЦР-справку с отрицательным результатом на COVID-19 главному специалисту департамента санитарно-эпидемиологического контроля для последующей регистрации и вылета за пределы страны.

Дело по факту использования заведомо ложного документа рассматривали в суде № 2 Костаная в порядке приказного производства.

"При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, признание вины в совершении уголовного проступка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Согласно статье 41 части 2 Уголовного кодекса за уголовные проступки предусмотрено наказание в виде штрафа в пределах от 20 до 200 МРП. С учетом требования части 3 статьи 55 УК при вынесении приговора в порядке приказного судопроизводства за совершение уголовного проступка штраф назначается в размере от 10 до 20 МРП", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Учитывая имущественное положение пенсионерки и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 29 170 тенге. Приговор в законную силу не вступил.