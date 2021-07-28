Юрист Жангельды Сулейманов убежден, что в росте заболеваемости коронавирусом виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав, передает Azattyq Rýhy.

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«Они (сторонники обязательной вакцинации – AR) приводят в обоснование принудительной вакцинации статистику Минздрава об увеличении зараженных; что вакцинированные болеют, но не тяжело, как невакцинированные; переполненные больницы и реанимации. Как говорят, с фактами не поспоришь! А мы и не спорим. Но нам не нравится интерпретация этих фактов.

Я же уверен, что причина такого тяжелого положения – это работа Минздрава. Если это можно назвать работой. И не надо перекладывать ответственность Минздрава на народ. Это Минздрав обязан проводить КОМПЛЕКСНУЮ работу по борьбе с ковидом. Комплексную, а не только вакцинацию. Но наш Минздрав никогда не признается, что это его вина. Проще обвинить в этом противников принудительной вакцинации», - написал он на своей странице в Facebook.

Юрист считает, что чиновникам проще обвинить во всех бедах народ, а не признать собственные ошибки.

«Это все равно, что обвинять в коррупции людей, а не коррупционеров. Или в разбитых дорогах водителей, а не строителей дорог. Или в высоких ценах покупателей. И так далее. Проще же обвинить народ во всех бедах, чем признаться чиновникам в своих ошибках. Так что, уважаемые ваксеры, поменяйте цели своей агрессии с нас на чиновников», - добавил Сулейманов.

В завершение он вызвал на дебаты сторонников принудительной вакцинации и чиновников Минздрава.