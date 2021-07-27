Очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ прошло в Костанае сегодня, 27 июля. О его результатах аким области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал на своей странице в Instagram.

Для противодействия инфекции в регионе развернуто 1 927 коек, включая 1 627 инфекционных (загруженность составляет 51,9%) и 300 карантинных (загруженность составляет 25,6%). Охват населения области вакцинацией составляет 46,3%.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. Только за последнюю неделю зарегистрирован 1 181 случай, а за предыдущую неделю 824 случаев, то есть заболеваемость выросла на 43%", - отмечает глава региона.

Штаб принял решение ввести следующие ограничения с 1 по 14 августа.

Приостановить в выходные и праздничные дни работу объектов, вне зависимости от участия в проекте Ashyq.

- объектов культуры, театры, кинотеатры.

- объектов общественного питания. В будние дни установить режим работы до 20:00 часов.

- объектов площадью свыше 2000 кв.м, в том числе ТРЦ , реализующих непродовольственные товары.

- продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков.

- деятельность саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка.

"Еще раз хочу призвать население области проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19", - резюмировал Архимед Мухамбетов.

Фото пресс-службы акима области