В 21-й раз во Дворце спорта стартовал международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти вице-президентов Костанайской областной Федерации бокса Урала и Коргана Айтеновых.

Участниками традиционных соревнований стали боксеры 2003-2004 г.р. из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Казахстан, кроме воспитанников школ бокса Нур-Султана, Алматы, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей, отдельной командой выступает молодежная сборная республики под руководством старшего тренера Кайрата Сатжанова.

В качестве почетных гостей на открытии турнира присутствовали аким города Костаная Кайрат Ахметов, являющийся президентом федерации бокса Костанайской области, руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Азамат Бегалин, а также мама Урала и Коргана Айтеновых, не пропустившая ни одного турнира.

- Я каждый год смотрю все бои турнира. Рада, что турнир живет, что его помогают проводить близкие и друзья семьи. А это значит, что жива и память о моих сыновьях, - говорит Куляш АЙТЕНОВА.

Урал и Корган Айтеновы внесли немалый вклад в пропаганду и развитие бокса в Костанае. В 1998 году за активное участие в развитии бокса в нашей области, за преданность и любовь к спорту Урал Айтенов был избран вице-президентом федерации бокса Костанайской области. А в мае 1999 года Урал Дюсембекович трагически погиб.

В память о нем с 2000 года в Костанае стал проводиться республиканский турнир среди сильнейших молодых боксеров Казахстана. Инициатором проведения турнира стал Корган Айтенов, который был и одним из организаторов этих соревнований вплоть до 2004 года. В 1999 году Корган был выбран вице-президентом федерации бокса Костанайской области. С 2000 года под его руководством было проведено пять турниров по боксу, посвященных памяти Урала Айтенова. А в октябре 2004 года не стало и Коргана Дюсембековича.

Организацией турнира, который с 2005 года проводится в память об Урале и Коргане Айтеновых и который получил статус международного, стал заниматься младший из братьев - Булат Айтенов, являющийся президентом «Спортивного клуба бокса имени Урала о Коргана Айтеновых».

Как отметил главный судья соревнований, судья международной категории АИБА Дулат БУКЕБАЕВ из Актау, турнир прочно вошел в календарь республиканских и международных соревнований:

- Кроме того, этот турнир является мастерским - его победителям присваиваются звания мастеров спорта РК. И поэтому республиканской федерацией было принято решение допускать к его участию только сильнейших молодых боксеров республики и приглашать молодежные сборные стран дальнего и ближнего зарубежья.

Предварительные бои на турнире завершатся 28 июля.

В четверг, 29 июля, в 13:00 начнутся полуфинальные поединки. А финальные бои пройдут 30 июля. Начало боев в 12:00.

В этот же день пройдет награждение призеров традиционных соревнований и состоится закрытие турнира.