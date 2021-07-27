Сегодня на XXXII летних Олимпийских играх в Японии прошли поединки 1/8 финала боксеров весовой категории до 91 кг, в которой Казахстан представлял Василий Левит.

Воспитанник костанайского бокса, выступающий в последние годы за столицу республики, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) уступил в финале российскому боксеру Евгению Тищенко. Пройдя полный олимпийский цикл, Левит вновь доказал право представлять Казахстан на главных стартах четырехлетия, намереваясь вновь покорить олимпийский пьедестал, чего от него ждали и его многочисленные поклонники.

В стартовом матче в Токио соперником Василия Левита стал испанский боксер кубинского происхождения Эммануэль Рейес Пла. В марте этого года Рейес и Левит встречались в финале международного турнира, прошедшего в Кастельоне (Испания). И тогда победу одержал испанский спортсмен - 4:1.

Для обоих боксеров поединок 1/8 финала стал стартовым на Олимпийских играх. А для Василия Левита он оказался еще и последним. В первом раунде судьи отдали предпочтение испанскому боксеру, который во втором раунде нокаутировал казахстанца.

В четвертьфинале Энмануэлю будет противостоять олимпийский чемпион Рио-2016, четырехкратный чемпион мира кубинский боксер Хулио ла Крус, завоевавший все свои титулы в весовой категории до 81 кг.

Фото НОК РК